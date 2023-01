I helgen er det 20 år siden Steve Jobs avduket Apples nettleser Safari, under Macworld i San Francisco den 7. januar 2003.

Nyheten ble introdusert som en «turbo-nettleser» for Mac, som kunne laste inn nettsider hele tre ganger raskere enn datidens markedsleder, Internet Explorer (IE) fra Microsoft.

– Vi har lagd vår egen nettleser. Dette er den første nye nettleseren på fem år, konstaterte Jobs den gangen.

Hastighet var det viktigste uttalte fortrinnet. Det og muligheten for selv å kunne drive innovasjon på et område Apple lenge hadde overlatt til konkurrenter.

Et opptak av presentasjonen Steve Jobs holdt på Macworld 2003 viser at publikum lot seg overbevise. De jubler over at Safari kunne tegne opp en webside på «bare» 16,6 sekunder. Sett med dagens øyne er det lov å koste på seg et smil.

Superlativene som Apple er kjent for i sin markedsføring, manglet heller ikke i 2003. Her kan interesserte lese pressemeldingen som fulgte med.

Dannet grunnlag for Chrome

Mac skulle aldri mer leveres med Microsofts nettleser innebygd. Apples grep ga ytterligere mening da de fire år senere i 2007 lanserte Iphone. Mobilutgaven av Safari spilte hovedrollen allerede fra start. App Store ble som kjent lansert et år senere.

Uansett oppnådde Safari relativt raskt en anselig posisjon, som den dag i dag kun overskygges av dagens ubestridte ener, Google Chrome.

Apples nettleser har en samlet markedsandel på snaut 20 prosent, eller drøyt 23,5 prosent innen mobile enheter, viser tall fra Statcounter.

Nettlesermotoren i Safari er kalt Webkit. Apple tok helt fra start utgangspunktet i åpen kildekodeprosjektet KHTML, da de valgte å lage sin egen nettleser. Produktet har dannet grunnlaget også for videre forgreninger, inkludert det som er i bruk i Google Chrome, som igjen benytter blant annet av Opera Software og Microsoft nettleser Edge.