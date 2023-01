Meta og Facebook er ofte befinner seg ofte på mottakerenden når det gjelder kritikk rundt personvern, men nå har Meta selv gått til sak mot et selskap de mener truer personvernet til brukerne. Det rapporterer den britiske avisen The Guardian.

Meta har saksøkt et israelsk selskap ved navn Voyager Labs i et forsøk på å blokkere selskapets tilgang til samtlige av Meta sine plattformer.

Skal ha opprettet 38.000 falske kontoer

Bakgrunnen for søksmålet er at Voyager Labs hevdes å ha opprettet mange tusen falske kontoer på Facebook og brukt spesialdesignet programvare til å hente inn store mengder data om brukerne.

Så mye som 38.000 falske kontoer skal ha blitt brukt til å samle inn data om til sammen 600.000 Facebook-brukere, inkludert innlegg, liker-klikk, vennelister, bilder, kommentarer og informasjon fra grupper og sider på plattformen.

Voyager Labs skal også ha vært aktiv på den andre store Meta-plattformen Instagram, i tillegg til på Twitter, YouTube, LinkedIn og Telegram.

Saken har imidlertid en annen dimensjon. Søksmålet kommer nemlig etter at The Guardian tidligere rapporterte at det israelske selskapet hadde inngått et partnerskap med politiet i den amerikanske storbyen Los Angeles, LAPD.

Formålet var å gi politiet tilgang til store mengder brukerdata som kan brukes i etterforskningen av kriminalitet eller overvåkning av potensielle trusler.

Hevdes å forutsi kriminalitet

Dokumenter som The Guardian fikk tilgang til viser imidlertid at Voyager Labs hadde enda større ambisjoner. Selskapet hevdet overfor politiet at programvaren deres er i stand til å registrere folks motiver og overbevisninger ved hjelp av kunstig intelligens, og på den måten identifisere de mest «militante» brukerne på sosiale medier.

Voyager Labs skal ha hevdet at programvaren deres også var i stand til å samle inn data om hele online-nettverket til aktuelle personer og overvåke kontoene til flere tusen av personens venner.

Selskapet gikk så langt som til å påstå at teknologien deres kan brukes til å forutsi hvem som vil begå kriminelle handlinger i fremtiden, ved hjelp av dataene som samles inn og avanserte algoritmer. The Guardian publiserte en egen rapport om denne teknologien i november 2021.

Partnerskapet mellom LAPD og Voyager Labs ble avsluttet i november 2019, men politiet fortsatte angivelig å ha tilgang til deler av teknologien. Verken LADP eller Voyager Labs har kommentert saken.

Avansert programvare

På hjemmesidene sine opplyser Voyager Labs at de spesialiserer seg på automatiserte, AI-baserte etterforskningsløsninger som gir organisasjoner «dype, undersøkende innsikter» i både entiteter, individer, grupper og temaer.

– Vår proprietære AI-teknologi setter etterforskere i stand til å enkelt analysere massive mengder etterretningsdata, i tillegg til åpne, dype og mørke «dark web»-data, forstå innhold og menneskelige interaksjoner, og finne skjulte etter ukjente forbindelser og forhold, skriver Voyager Labs på hjemmesiden sin.

Et annet israelsk selskap som tidligere har havnet under lupen for programvare som er lovlig, men kontroversiell er NSO Group, som står bak den mye omtalte Pegasus-spionprogramvaren.