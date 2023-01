For andre gang på få måneder kutter Salesforce kostnader gjennom å si opp ansatte. Det melder Reuters.

Nå kutter Salesforce 10 prosent av arbeidsstokken, og legger ned «noen kontorer».

− Det er krevende tider og kundene har en mer forsiktig tilnærming til innkjøp, sa en av de daglige lederne i selskapet, Marc Benioff, i et brev til de ansatte denne uka.

I starten av november 2022 måtte selskapet si opp «hundrevis». Med 73.000 ansatte på verdensbasis, hadde nok kuttet begrenset innvirkning på selskapet.

Norgeskontoret ville ikke kommentere kuttet til Digi i november.

Kuttet kom få dager etter nyheten om at Meta sier opp 13 prosent av staben sin. Det gjaldt over 11.000 mennesker. Uka før startet Musk sin ledergjerning i Twitter med å si opp opptil halvparten av de 7500 ansatte.

Salesforce lever av tjenester som gjør fjernarbeid enklere, som Slack, og gjorde det godt under pandemien.

− Mens inntektene økte under pandemien, ansatte vi for mange mennesker til den økonomiske nedgangstiden vi nå går inn i. Jeg tar ansvar for det, sa Benioff.

Berørte ansatte i USA vil få sluttpakker på fem måneders lønn og andre goder som helseforsikring, mens berørte i andre land vil motta et «lignende nivå av støtte».

Norgeskontoret har vokst kraftig det siste året, og til nå har det, utover prishopp på programvare, vært få tegn til at norsk IT-bransje er preget av nedgangstider.

− På det nåværende tidspunktet kan vi bare vise til 8-K-skjemaet, som også inneholder brevet Marc Benioff sendte til alle ansatte, svarer Rickard Waldenström, kommunikasjonssjef i Salesforce Norden, på Digis spørsmål om norske ansatte er berørt.

8-K er et skjema som brukes av amerikanske selskaper for å informere publikum om hendelser som er viktig for aksjeeiere eller tilsynsmyndigheten SEC.

Her er e-posten fra Benioff til de ansatte

Letter to Employees

Date: January 4, 2023

Subject: Important Company Update

As one ‘Ohana, over the last 23 years, Salesforce has built the #1 CRM that drives incredible customer success across every line of business for every industry around the world. We have never been more mission-critical to our customers. We have an unparalleled ecosystem, with thousands of partners and millions of Trailblazers building their companies on our platform.

However, the environment remains challenging and our customers are taking a more measured approach to their purchasing decisions. With this in mind, we’ve made the very difficult decision to reduce our workforce by about 10 percent, mostly over the coming weeks.

I’ve been thinking a lot about how we came to this moment. As our revenue accelerated through the pandemic, we hired too many people leading into this economic downturn we’re now facing, and I take responsibility for that.

Within the next hour, employees who are initially affected by this decision will receive an email letting them know. Our leadership will reach out directly to these employees, and provide clarity for their teams about changes within their organizations.

For those who will be leaving Salesforce, our priority is to fully support them, including by offering a generous package. In the U.S., affected employees will receive a minimum of nearly five months of pay, health insurance, career resources, and other benefits to help with their transition. Those outside the U.S. will receive a similar level of support, and our local processes will align with employment laws in each country.

The employees being affected aren’t just colleagues. They’re friends. They’re family. Please reach out to them. Offer the compassion and love they and their families deserve and need now more than ever. And most of all, please lean on your leadership, including me, as we work through this difficult time together.

I’m grateful for every single one of you who has contributed to our continued success as a company, and the hard work and sacrifices you have made to generate success for our hundreds of thousands of customers. You’ve built our company — for all of our stakeholders — and you’ve shown incredible resilience every step of the way.

With gratitude,

Marc