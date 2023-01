Skoler saksøker tek-selskaper

Utdanningsetaten i Seattle i California skal ha levert søksmål mot Google, Meta (Facebook), Snapchat og Tiktok, ifølge Reuters.

De anklager selskapene for med vilje å designe produktene sine på en måte som gjør barn og unge avhengige og dermed påvirker den psykiske helsen deres negativt, refererer VG.

Dette gr skolene store kostnader og ekstra arbeid ved at lærerne også må få opplæring i å gjenkjenne symptomer på psykiske lidelser og at eget personale må ansettes for å ta vare på dem som strever. Skolene vil derfor ha erstatning for både utgifter og skader.

Meta sier de har utviklet over 30 verktøy for å hjelpe ungdom og familiene deres. Også de andre selskapene viser til både verktøy og samarbeid med mental helse-organsisasjoner for å påpeke at de tar problemet på alvor.