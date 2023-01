Verden over opplevde mange Windows-brukere på formiddagen fredag i forrige uke at de ikke lenger hadde snarveier til blant annet Office-applikasjonene i startmenyen eller på oppgavelinjen i Windows. Snarveiene var blitt fjernet av noen litt overivrige regler i Windows Security og Microsoft Defender for Endpoint – regler som fulgte med en oppdatering som nettopp var blitt sendt ut.

Feilen har stort sett bare rammet PC-er i større virksomheter og skyldes en serie med falske positive deteksjoner for Attack Surface Reduction-regelen «Block Win32 API calls from Office macro».

Skript tilgjengelig, men løser ikke alt

Microsoft har bekreftet feilen og kom i helgen med en løsning for å gjenopprette i alle fall noen av de tapte snarveiene. Løsningen er et Powershell-skript som må kjøres med forhøyde privilegier, enten som admin eller system.

Skriptet skal i alle fall kunne gjenopprette snarveier til Microsoft-applikasjoner som Office-applikasjonene (Office 365), Edge og Visual Studio. Men brukerkommentarene til Microsofts informasjonsside tyder på det er andre snarveier som blir opprettet.

Noen av Microsofts applikasjoner har en innebygget reparasjonsfunksjonalitet som settes i gang fra seksjonen for installerte apper i innstillingene til Windows 10 og 11. Det er mulig å gjøre dette framfor å bruke det nevnte skriptet.

For applikasjoner uten slik funksjonalitet får administratorer eller brukere trolig en mer omfattende jobb, dersom snarveiene har blitt slettet. I noen tilfeller er kan enkleste være å installere de berørte applikasjonene på nytt.