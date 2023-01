Den neste trådløse ladestandarden ble presentert på CES i Las Vegas 3. januar. Den skal mot slutten av året ta over for dagens Qi-standard. Den nye standarden, med navnet Qi2, er utviklet av medlemmene i Wireless Power Consortium (WPC), en organisasjon som står for standarder innen trådløs strøm og er satt sammen av over 350 teknologiselskaper, inkludert Apple, Samsung, Microsoft og Google. WPC beskriver den nye standarden i en pressemelding.

I forsetet i utviklingen av Qi2 har Apple sittet, og WPC har tatt utgangspunkt i Apples Magsafe-teknologi, som igjen er basert på dagens Qi-standard. Qi2 vil med andre ord ha en magnet som gjør det lettere å få enhetene til å kobles optimalt sammen. Det vil dermed føre til at man taper mindre strøm enn med dagens trådløs-lading. I tillegg til dette vil Qi2 åpne opp for magnetisk tilbehør som lommebøker og stativer, slik vi har sett fra Apple og deres partnere.

I pressemeldingen sier sjefen i WPC, Paul Struhsaker, at dagens standard har vært noe forvirrende for forbrukere, og at den nye Qi2 standarden skal gjøre det lettere for forbrukere å kjøpe riktig lader, samt at man får økt effektiviteten på ladingen.

I tillegg til å gjøre Magsafe-lading tilgjengelig for alle, vil Qi2 også kunne være raskere til å lade enn dagens Qi teknologi.

WPC sier i pressemeldingen at telefoner og ladere skal komme før jul i år.