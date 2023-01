Tencent-ansatte sparkes for underslag og bestikkelser

Selskapet er verdens største produsent av TV-spill og eier appen WeChat, men har slitt etter at Kina satte i gang en omfattende innskjerping av reguleringen av bransjen i 2020. I november opplevde Tencent sitt andre kvartal på rad med tilbakegang.

I en uttalelse sier Tencent at over 100 ansatte er funnet skyldige i brudd på selskapets regler mot bedrageri. Over ti av tilfellene ble rapportert videre til kinesiske sikkerhetsmyndigheter.

– Antall saker og ansatte som er etterforsket i 2022, var høyere enn i 2021, sier selskapet i en uttalelse.

Ifølge selskapet er det oppdaget underslag og at noen av dem som ble sparket, har mottatt bestikkelser. En ansatt ble senere dømt til tre års fengsel for å ha «mottatt bestikkelser fra ikke-statlige ansatte».