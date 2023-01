– Trumps kontoer blir gjenopprettet i løpet av de kommende ukene, sier Nick Clegg, sjef for global virksomhet, i Facebook- og Instagram-eieren Meta ifølge NBC News.

Han legger til at gjenåpningen av Trumps kontoer skjer med føringer som skal hindre nye brudd på reglene. Blant annet vil nye overtramp føre til strengere straff for offentlige personer hvis kontoer er blitt gjenopprettet etter å ha blitt suspendert i forbindelse med sivil uro.

I tilfelle Trump skulle legge ut nye innlegg som bryter med Metas retningslinjer, kommer innleggene til å bli slettet og han blir suspendert i en periode som kan vare fra én måned til to år, avhengig av alvorsgraden i bruddene, uttaler Clegg, som har bakgrunn fra britisk toppolitikk.

Trumps kontoer ble stengt etter kongresstormingen 6. januar 2021.

En talsmann for Trump har ikke svart på NBC News' henvendelser om kommentarer til saken. Men kort tid etter la Trump selv ut et innlegg på sin egen plattform Truth Social. Der refset han beslutningen fra 2021 om å ha blitt utestengt, og samtidig skryter han av sin egen plattform.

– Facebook, som har mistet milliarder av dollar i verdi siden deres favorittpresident, meg, ble kastet ut, har nettopp kunngjort at de gjenåpner kontoen min. Noe slikt burde aldri skje igjen til en sittende president, eller noen som helst andre som ikke fortjener gjengjeldelse, skriver Trump.

Politisk makt

Metas beslutning onsdag kommer noen uker etter tidsfristen Facebook ga til seg selv for å reevaluere beslutningen fra 2021, og flere uker etter at republikanerne, mange av dem kritiske til Facebooks beslutning i 2021, har fått tilbake kontrollen over Representantenes hus.

Daværende minoritetsleder og nå leder for Representantenes hus, Kevin McCarthy, lovet den gang å bremse teknologigigantenes makt over hva folk har lov til å si.

Trump, som på slutten av fjoråret varslet at han vil stille som kandidat til neste presidentvalg, ba tidligere denne måneden om å få tilbake tilgangen til Facebook.

– Vi mener at stengningen av president Trumps Facebook-konto har ført til en dramatisk forvrenging og hindret den offentlige debatten, skrev valgkampstaben hans i et brev til Meta 17. januar, ifølge en kopi som NBC News har fått tilgang til.

En ikke navngitt Trump-rådgiver sa tidligere denne måneden til kanalen at Trumps valgkampstab sto klar til å henvende seg til Trump-allierte i Kongressen for å legge press på Facebook, hvis nødvendig.

Twitter

Trumps Twitter-konto ble også stengt etter 6. januar-stormingen i 2021. Men 19. november i fjor varslet Twitters nye eier Elon Musk at Trump får tilbake Twitter-tilgangen. Det skjedde som resultat av en avstemning dagen i forveien der et flertall av over 15 millioner Twitter-brukere sa ja til gjenåpning av Trumps konto.

– Folket har talt, uttalte Musk.

Trump har imidlertid ikke villet ta i bruk Twitter-kontoen etter gjenåpningen.

Utestengingen fra de store sosiale mediene i 2021 førte til at Trump satset på opprettelse av sin egen, men langt mindre populære plattform Truth Social, der han siden har vært aktiv.

– Riktig beslutning

American Civil Liberties Union (ACLU) mener Metas beslutning er den eneste korrekte.

– Uansett om du liker det, så er president Trump en av landets ledende politiske skikkelser og offentligheten har stor interesse av å høre hva han sier, uttaler ACLUs leder Anthony Romero.

– Faktisk har det seg slik at noen av Trumps mest støtende innlegg i sosiale medier, har endt opp som viktig bevis i rettssaker mot ham og hans administrasjon, uttaler Romero videre.

ACLU står selv bak over 400 søksmål mot Trump.

Men andre deler ikke ACLUs syn. Støttegrupper som Media Matters for America er sterk motstander av at Trump skal få bruke Facebook til å nå ut til folk med budskapet sitt.

– Ved å tillate Donald Trump på plattformene sine, fyrer Meta opp Trumps desinformasjons- og ekstremismemaskin på nytt, hevder Media Matters-leder Angelo Carusone.

– Dette kommer ikke bare til å påvirke brukere av Instagram og Facebook. Det utgjør også styrking av trusler mot sivilsamfunnet og utgjør en eksistensiell trussel mot USAs demokrati, sier Carusone videre.