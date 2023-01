Twitter-brukere flykter til konkurrent: – Har avvist finansiering for å beskytte non-profit status

Twitter-konkurrent Mastodon har avvist mer enn fem investeringstilbud fra investeringsfond i Silicon Valley de siste månedene, for å overholde grunnleggerens løfte om å beskytte plattformens non profit-status, skriver Financial Times.

Den åpen kildekode-baserte sosiale medier-plattformen ble grunnlagt i 2016 og har vokst raskt siden Elon Musk tok over Twitter i oktober.

– Har mottatt tilbud om «hundretusener av dollar»

Mastodons grunnlegger, Eugen Rochko, sier til Financial Times at han har mottatt tilbud fra mer enn fem amerikanske investorer om å investere «hundretusener av dollar» for å støtte produktet etter dets raske vekst.

Den tyske programvareutvikleren sier videre at plattformens non-profit status er urørlig, og la til at Mastodons uavhengighet og valget av modereringsformer på tvers av serverne er en del av hva som gjør plattformen attraktiv.

Mastodon «kommer ikke til å bli alt du hater med Twitter», sier han til avisen, og utdyper:

– Det faktum at det kan selges til en kontroversiell milliardær, at det kan legges ned, gå konkurs, og så videre. Det er forskjellen på paradigmer [mellom plattformene].

Mastodon er avhengig av uavhengige donasjoner på Patreon for å finansiere plattformen.

Bratt vekst

Allerede kort tid etter at Elon Musk overtok Twitter i oktober, flyktet både annonsører og brukere fra plattformen.

En lang rekke selskaper satt annonsering på Twitter på pause, angivelig grunnet bekymringer rundt Elon Musks overtagelse av selskapet og hvorvidt han kunne komme til å slippe til en del tidligere utestengte profiler.

Omkring halvparten av Twitters 7500 ansatte fikk plutselig varsel om oppsigelse, noe som har blitt møtt med protester og søksmål. Musk uttalte at Twitter tapte 4 millioner dollar i døgnet og derfor måtte slankes. Men bare noen få dager etter oppsigelsene har Twitter sett seg nødt til å trygle enkelte av de oppsagte om å returnere til selskapet.

Mastodon fikk ifølge BBC 230.000 nye brukere, opp fra rundt 425.000, på kun én uke.

Daglige nedlastinger av steg fra 6000 den 27. oktober, dagen Musk kjøpte Twitter, til en topp på 243.000 den 18. november, ifølge data fra Sensor Tower, skriver Financial Times.

Ifølge Rochko økte månedlige aktive brukere av Mastodon fra 300 000 til 2,5 millioner mellom oktober og november.

Enn så lenge er ikke dette tall Twitter eller Elon Musk merker så mye til. Twitter på sin side har i 2022 rundt 450 millioner månedlige brukere.

Ønsker å erstatte kommersielle sosiale nettverk

Mastodon har lignende funksjoner som Twitter, men er basert på åpen kildekode og dermed følger en litt eldre type internett-filosofi. Plattformen består av mange desentraliserte servere. Brukere slutter seg til én server, men kan koble seg til folk på andre servere gjennom et overordnet system.

I teorien kan hvem som helst sette opp sin egen Mastodon-server og la brukere registrere seg på den. Mastodon-serverne er gratis, desentralisert og kan ha individuelle regler for moderering og oppførsel på nett.

Ifølge Rochko er hans langsiktige ambisjon for Mastodon å erstatte Twitter og andre kommersielle sosiale nettverk. Det er en lang vei frem dit, men samtidig er den større enn den noen gang har vært, uttaler han til Financial Times.