Twitter utestenger journalister

Det dreier seg blant annet om journalister fra New York Times, Washington Post og CNN.

Det skjer dagen etter at Twitter midlertidig stengte en konto som følger Elon Musks privatfly. Kort tid etter opplyste selskapet at de har endret sine retningslinjer for å begrense adgangen til å dele andres lokasjoner via Twitter.

Selskapet har ikke gitt noen begrunnelse for valget om å fjerne de aktuelle Twitter-kontoene, men Musk har selv tvitret :

– Det er greit å kritisere meg dagen lang, men å utlevere opplysninger om hvor jeg befinner meg i sanntid og sette familien min i fare er ikke greit.

Musk sier kontoer som driver såkalt doxxing – deling av personopplysninger som andre folks adresse og tilholdssted – blir midlertidig stengt i sju dager.

Flere av journalistene som fikk kontoene sine fjernet torsdag kveld, hadde skrevet om de nye retningslinjene og Musks begrunnelse for å innføre dem.