Tyrkiske hackere oppfordrer til cyberangrep på svenske banker

Et tyrkisk hackerforum har begynt å oppfordre til cyberangrep mot svenske myndigheter og banker.

Det melder Ekot på Sveriges Radio. Ifølge programmet er det Riksbanken som har plukket opp trusselen, og som nå velger å gå ut med informasjonen.

Rickard Faleij, ansvarlig for informasjonssikkerhet i Riksbanken, ønsker ikke å spekulere på årsaken til oppfordringen.

– Vi gjør våre egne analyser, men jeg kan ikke gå inn på hva de resulterer i, sier han.

Forholdet mellom Sverige og Tyrkia er svært anspent for tiden. Tyrkia avlyste tirsdag et planlagt møte med Sverige og Finland om landenes Nato-søknader i februar. Årsaken var at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan i helgen fikk tillatelse til å demonstrere utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm, der han satte fyr på Koranen.

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa torsdag at det er meningsløst å ha møte med Sverige og Finland nå.