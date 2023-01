Programmerer, advokat og designer Matthew Butterick saksøkte i november 2022 Microsofts Github Copilot for brudd på opphavsretten til koderne som bruker GitHub. Nå har Butterick og hans gruppe med advokater gått sammen med tre kunstnere. De går til søksmål mot Midjourney, Stability AI og DeviantArt – tre aktører som alle har hver sin bildegenerator som benytter seg av diffusjonsmodellen, skriver The Verge. (se Digi forklarer under).

Problemet Butterick og teamet har med denne metoden, er at de mener diffusjonsmodellen kun er en måte å lage en «lossy» kopi av originalfilen på: en fil der noen detaljer har forsvunnet, men hvor filen tilsynelatende er den samme. De sammenlikner dette med MP3- og JPEG-filer og mener diffusjon gjør akkurat det samme fra et opphavsrettsståsted.

Dagens bildegenerator gjør det samme, men med en mer avansert teknikk, der den benytter seg av kildemateriale fra flere bilder for å sette sammen flere bilder basert på hvilken kommando du gir generatoren. På nettstedet til søksmålet skriver Butterick at tekst-inputen kun blir en måte å få brukerne til å synes det er magisk på, når det egentlig, ifølge ham, er bilder laget av opphavsrettsbeskyttede bilder.

Litt mer nyansert

Advokatfullmektig Silje Strandengen i CMS Kluge forteller Digi at det er noe mer nyansert enn slik Butterick og teamet legger det frem. Hun jobber til daglig med blant annet opphavsrett og har tidligere skrevet masteroppgave om opphavsrett og kunstig intelligens.

På den ene siden vil nok kunstnerne mene at det foretas ulovlige kopier av verkene, på den andre siden mener gjerne utviklerne at bildegeneratoren kun lar seg inspirere av bildene før den lager egne verk, slik vi mennesker også gjør når vi skaper bilder.

– Det er ingen tvil om at det kun er mennesker som kan bli opphavere, sier Silje Strandengen i CMS Kluge. Foto: Kimm Saatvedt/CMS Kluge

– Kunstnere og utviklere ser nok gjerne forskjellig på det, da de også har forskjellige interesser å ivareta.Det vil være klargjørende dersom vi får flere tilfeller av dette i praksis, sier Strandengen, som understreker at man må vurdere enkeltsakene konkret.

Trenger gjennomgang av lovverket

Hun mener det er behov for å gjøre nærmere juridiske undersøkelser for å se om lovverket er tilstrekkelig i Norge.

– Jeg støtter meg til at man antar at gjeldende regelverk er tilstrekkelig, men man må se på utviklingen av dette i praksis, sier hun og fortsetter:

– Det bør undersøkes ytterligere også etter norsk rett.

Verk laget av maskiner er ikke beskyttet

Når det gjelder opphavsrett til verk som er generert ved hjelp av AI, er loven tydelig. Strandengen forteller at etter norsk og europeisk rett skaper man åndsverk basert på kunstnerens frie og kreative valg.

– Det er ingen tvil om at det kun er mennesker som kan bli opphavere, understreker Strandengen.

Ikke brukt rett lisens

På toppen av søksmålet som påstår at diffisjonsmodellen kun er et komprimeringsformat, har nå bildebank-tjenesten Getty Images saksøkt Stability AI for brudd på opphavsrett. De skriver i en pressemelding at Getty tilbyr en lisens som kan brukes til AI-formål, men at denne ikke er benyttet av Stability AI. Getty forklarer også til nettstedet The Verge at de aldri har hatt kontakt med selskapet. Derfor tar Getty nå saken i egne hender for å beskytte bildene sine.