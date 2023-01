Vil lage strøm av varmen fra mobiler og pc-er

Det er velkjent at man kan produsere elektrisk strøm av varme. Dagens teknologi for termoelektrisitet er imidlertid ikke spesielt effektiv. Sammen med to tyske samarbeidspartnere og tre doktorgradsstudenter skal forskere ved Universitetet i Agder (UiA) undersøke en klasse materialer som kalles antiferromagneter. Mye energi går til spille ved bruk av mobiltelefoner og datamaskiner. Forskerne håper det skal være mulig å utnytte denne varmen til strømproduksjon.