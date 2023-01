Vipps advarer brukerne om SMS-svindel.

«Vipps-ID en din er midlertidig suspendert. For å aktivere kontoen din må du oppdatere informasjonen din», står det i en tekstmelding som mange Vipps-brukere har mottatt denne helgen, skriver Nettavisen. I tillegg er det en link man bes om å trykke på.

Men dette er ren svindel, advarer Vipps' kommunikasjonssjef Caroline Lunde.

– Vi synes virkelig ikke noe om at Vipps og den tilliten vi har, misbrukes av kriminelle for å lure folk. Dessverre skjer det ofte med merkevarer som er kjente og kjære for veldig, veldig mange, skriver Lunde i en epost.

Over 4,3 millioner nordmenn har lastet ned Vipps. Men det er ikke kjent hvor mange som har mottatt svindel-meldingen. Lunde er tydelig på at Vipps aldri ber kundene på epost eller SMS om å dele sensitiv informasjon, og hun ber folk være oppmerksomme på avsenderadressen.

– En svindler gjør seg ofte flid med å få SMS-en eller eposten til å se troverdige ut, men dersom du studerer avsenderadressen så kan du ofte avdekke at de faktisk ikke kommer fra Vipps, sier hun.