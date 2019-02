Derfor så Norsk Gjenvinning verdien av et hyperkonvergert datasenter

Hvorfor finnes det fortsatt bedrifter som bruker unødvendig mye tid på å drifte datasenteret sitt? Markedet nærmest oversvømmes av topp moderne løsninger, men kanskje er akkurat det problemet.

Man skulle tro at utfordringen med dagens datasentre ligger i leverandørens manglende evne til å holde tritt med den raske utviklingen. Paradoksalt nok er løsningene i seg selv topp moderne, de evner bare ikke å holde tritt raskt nok. Ni av ti ganger skyldes dette at datasenteret kjører på en konvergert løsning. Dette betyr at flere leverandører er involvert, og kommunikasjon mellom forskjellige typer software, hardware og ansatte fort gjør en enkel oppdateringsjobb mer omfattende enn nødvendig.

Akkurat dette var utfordringen til Norsk Gjenvinning da de i 2011 skulle ruste seg for den digitale fremtiden. De migrerte til en ny virtuell platform, for å gi IT mer tid til prosjekter og bruke mindre tid på vedlikehold av infrastruktur., men heller frigjøre ressurser til prosjektene i Norsk Gjenvinning. I dag har verden endret seg, og selskapet går derfor til innkjøp av nytt topp moderne datasenter som er klart for fremtiden.

Vurderte outsourcing, så kom Conscia

Som Norges største leverandør av avfall- og gjenvinningstjenster har Norsk Gjenvinning over 1200 ansatte. Da er det viktig at ting kan automatiseres.

– Løsningen vi kjøpte i 2011 var moderne den gang, men vi har måttet oppdatere med raskere disksystem og servere to ganger for å holde tritt. Derfor så vi et behov for å fornye datasenteret vårt, sier Erik Haugstulen, IT-konsulent i Norsk Gjenvinning.

De bestemte seg for å implementere Cisco HyperFlex, levert av Norges nyeste Cisco Gullpartner; Conscia. Dette er en hyperkonvergert løsning, som betyr at alt er samlet i ett. Til motsetning fra den konvergerte løsningen Norsk Gjenvinning tidligere hadde, gjør denne forvaltningen mye enklere. Senior Nettverkskonsulent i Conscia, Alexander Aasen, forklarer.

– I et hyperkonvergert datasenter har man har et abstraksjonslag som lar servere presentere flytende ressursgrupper av lagring, minne og CPU. Dette gir færre touch points, man trenger ikke lenger et dedikert SAN og separate lagringsløsninger og responstiden synker – lagringen kan flyttes dit den trengs automatisk, og time-to-market blir mye lavere, sier Aasen.

Altså gjør HyperFlex at bedrifter kan være mer fleksible, som var en viktig faktor for Norsk Gjenvinning.

– Mye av vår drift handler om at ting blir veid inn og ut, og dette registreres gjennom vårt sentrale datasystem. Da er det viktig med oppetid, og Conscia ga oss en løsning der vi kan fordele på to datasentre, forteller Haugstulen.

– Vi vurderte faktisk outsourcing av hele driftstjenesten på servere, men både kostnads- og administrasjonsmessig var tilbudet fra Conscia bedre. Med dem kan vi oppfylle vårt ønske om å administrere vår IT til det optimale for vår bedrift, sier han.

Alt fokus på én ting gir avkastning

I 2016 ble Conscia Norge kjøpt opp av Consciagruppen. Siden da har det Oslobaserte kontoret gått fra 12 til 36 ansatte. Tor Lambrechts, leder av Conscia Norge, har en teori på hvorfor ting har gått så bra.

– Vi bruker ekstremt mye tid på å kvalitetssikre løsningene, og at kunden vet hva de faktisk spør om. Derfor setter vi oss nøye inn i kundens applikasjoner og plattform på forhånd, og da kan fort spørsmål som «er du sikker på at du trenger det her?» komme. På den måten finner vi et optimalt løsningsforslag i tråd med kundens kravspesifikajson.

At Conscia har optimalisert hele sin bedrift rundt én produsent gjør også at de står så sterkt som de gjør, tror Lambrecths.

– Integritet er viktig for oss. Ja, vi skal være ledende på ny teknologi, men vi skal tro på det vi leverer også. Dette er vesentlig når vi leverer tjenester for et selskap som har vært i gamet i over 40 år.

HyperFlex er en av produktene Conscia har tro på, og spesielt for å løse de utfordringene Norsk Gjenvinning hadde.

– Vi ser at HyperFlex-løsningen er noe Cisco har fått til kjempebra. Derfor har vi valgt å investerer tid og ressurser på den, slik at vi kan bli best på å levere den til kundene våre, sier Lambrechts.

– Vi så med en gang at Norsk Gjenvinning var som skapt for HyperFlex, legger Aasen til.

– Et system hvor du kan administrere og operere hele datasenteret ditt fra ett enkelt grensesnitt. Du kan oppdatere hele løsningen, ikke bare enkeltkomponenter, men en fulloppdatering på alt sammen, sier han.

Erik Haugstulen fra Norsk Gjenvinning er svært fornøyd med Conscia og deres ekspertise på Cisco. Oppetid er viktig for selskapet, og med hjelp fra Conscia får de nå to datasentre. Det vil også erstatte eldre Hewlett Packard maskinvare for Citrix.

Vi finner alltid jobb til gode mennesker

Norsk Gjenvinning er et fremtidsrettet selskap og Haugstulen forteller at de sitter på store mengder data som de ser mye potensiale i.

– Med et godt datasenter på plass frigjøres tid og gir rom for ekspansjon. Da kan det være interessant å se på hvilke muligheter vi har innenfor for eksempel IoT, sier han.

– Automasjon er også noe vi synes er veldig spennende. Vi har allerede en del teknologi i bilene våre, men det finnes fortsatt manuelle rutiner som vi kunne sett nærmere på, sier han.

Og med Conscia på laget føler Haugstulen seg godt ivaretatt.

– Tor har engasjement og følger opp kunden veldig godt, så jeg forstår hvorfor de har vokst så fort. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og oppfølgingen vi har fått i prosessen med innkjøp av datasenter, sier han.

Men, det finnes jo hyperkonvergerte løsninger som fortsatt er trege i drift, og gjør nettverk på den «gamle» måten – hva gjør egentlig HyperFlex så unikt?

– Nå er ikke dette tilfellet akkurat for Norsk Gjenvinning, men en stor grunn til at kundene våre går til anskaffelse av HyperFlex er fordi det også tar med seg nettverket. Skal man legge til nye servere blir all konfigurasjon av nettverk og lagring automatisk satt opp for deg, sier Aasen.

Conscia er et selskap som utfordrer kravspesifikasjonen. De står sterkt i markedet som spesialister på Cisco og er en god samarbeidspartner for selskaper som ønsker å ruste seg for den digitale fremtiden. Likevel har de ingen planer om å vokse seg kjempestore her i Norge:

– Vi trenger ikke nødvendigvis ha en åpen stilling eller være på utkikk etter mennesker. Hvis riktig personer kommer, eller vi kommer over noen, så får de jobb. Vi finner alltid jobb til gode mennesker, sier Tor.