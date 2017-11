Følg Atea Community 2017 LIVE her

Følg Norges største digitaliseringskonferanse her, live fra klokken 09:00 torsdag. I løpet av dagen vil du kunne se:

Klokken 09:00: Key note fra Telenor Arena - Michael Jacobs

Klokken 10:30: «Er det nok å ansette digital kompetanse for å "overleve" digitaliseringen?» - Siri Børsum, Google

Organisasjonene som håndterer den digitale omstillingen best i dag og vil i tiden fremover, er de som evner å tenke som en vellykket og sulten startup; med blanke ark, og brukeren i sentrum. Det krever omstilling, tilpasning og læringsevne. Google er kjent for å ha en kultur som driver innovasjon. Hva kan vi lære av dem?

Klokken 11:35: «Nådeløs digitalisering» - Bente Sollid Storehaug, Digital Hverdag

Digitalisering og nye teknologier gjør fremtiden utrygg for Norges største selskaper. Telenor-sjef Sigve Brekke opplever at hele forretningsmodellen angripes. DnB-sjef Rune Bjerke tror antall ansatte blir halvert om fem år. Erkjennelsene fra Brekke og Bjerke er viktige. Tøffe år venter – særlig når utgangspunktet er være eller ikke være.

Klokken 13:10: «Ikke lenger business as usual» - Anette Mellbye

De siste tre årene har Anette Mellbye hatt ansvar for den plattformen som transformerer mest, mobilen, i den bransjen som – til nå – disrupteres hardest, nemlig mediebransjen. Hun vil snakke erfaringen med å stå i transformasjon - hva andre kan lære av mediebransjen, hvordan teknologi endrer alle bransjer, og hva som kreves av fremtidens ledere og ansatte for å utvikle fremtidsrettede organisasjoner og forretningsmodeller.

Klokken 14:15 «Konkurransekraft og digitalisering» - Nils Ola Bark

Digitalisering gir virksomheten din, offentlig eller privat, et fortrinn. Det kan være mer effektiv ressursbruk i det offentlige, og dermed bedre tjenester til innbyggerne, eller bedre produktutvikling eller mer effektiv produksjon i privat næringsliv. Begge deler er avhengig av et samspill mellom teknologi, organisasjonen og ansatte. Ser vi som ledere mulighetene, og hva kan vi gjøre for å styrke virksomheten vår?