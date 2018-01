Årets 3 største teknologi-øyeblikk – og de neste 3

2017 går mot slutten, og vi skuer tilbake på et år som har preget oss mennesker på utallige måter. Om vi skal trekke frem ett moment som har overrasket oss mer enn noe annet, så er det all den nye og moderne teknologien som har kommet på banen, blitt med oss inn i det daglige og fått plass i menneskers liv.

I anledning årsskiftet har vi satt oss ned med Atea-sjef Michael Jacobs, og spurt hva han husker best fra året som gikk. Ikke nødvendigvis de største og viktigste trendene, men hvilke teknologier som festet seg. I tillegg ba vi ham se inn i spåkulen, for å se hva han, som leder for Nordens største IT-selskap, tror vi vil merke oss mest i året som kommer.

Året som gikk

2017

#1 IBM Watson

Kunstig intelligens fikk direkte betyning for mennesker

Michael Jacobs, adm. dir. i Atea

Ayako Yamashita var en 66 år gammel Japansk kvinne med diagnosen akutt myelogen leukemi. Ingen behandlingsformer ga resultater, og legene var rådville. Så tok de i bruk Watson. Etter ti minutter hadde maskinen analysert millioner av medisinske dokumenter, inkludert sykdomshistorikken til Ayako, og det ble fastslått at hun hadde en sekundær og meget sjelden form for leukemi i tillegg. En ny behandling ble foreskrevet, og i dag er Ayako helt frisk.

– Hva er det som gjør Watson så spesiell?

– IBM Watson lar oss nyttegjøre metoder som kognitiv og prediktiv analyse på måter som tidligere har vært utenfor vår rekkevidde. På en uke kan den «lære» mer enn vi mennesker ville klart på et helt liv på skolebenken. Watson gjør dermed at vi kan nyttegjøre oss enorme datasett på helt nye måter. I år har roboten gjort seg bemerket ved å åpne portene for muligheter vi tidligere kun har sett konturene av, og den har blitt et vendepunkt for måten flere virksomheter utnytter sine data på.

#2 eSmart Systems

Demonstrerte hva kunstig intelligens kan gjøre

eSmart Systems har analysert det norske strømnettet, og lært at forbruket skyter i været når folk kommer hjem fra jobb – mellom klokken 16 og 18. En konsekvens av dette har vært mindre forutsigbarhet i leveransene og behov for rask omstilling i generering, samt stor variasjon i belastningen på distribusjonsnettet. Slike og andre energiutfordringer vil eSmart Systems løse med sin plattform, som er utviklet med tingenes Internett, Big Data og analyseverktøy som utgangspunkt.

– Hva kan en slik plattform bety for Norge?

– Digital intelligens for energiindustrien er et avgjørende steg på veien mot fremtidens smartbyer. Ettersom elektriske busser og biler brer blir stadig mer utbredte former for transport vil energibehovet vokse kraftig. I tillegg gjør stadige nyvinninger på andre felt at byenes elektriske «døgnrytme» vil kunne endre seg raskt. Slike endringer gjør at behovet for forutsigbarhet som en slik plattform bringer med seg ikke bare er viktig, men en helt avgjørende forutsetning for at vi skal kunne lage byer som er bedre tilpasset menneskene som bor i dem.

#3 Tallins smarte samfunn

Et heldigitalt samfunn i praksis

Siden 2006 har Estland jobbet med å fulldigitalisere samfunnet sitt. I dag er 99 prosent av Tallin, der omtrent halvparten av Estlands innbyggere bor, digitalisert. En del av nøkkelen bak suksessen er en statsminister med pågangsmot, én plattform for alle systemer, og samme API for alle applikasjoner.

– Hvorfor er ikke Norge like «smarte»?

– Haha, det kan du si. Det er nok ikke at vi ikke er like smarte, men vi har hatt forskjellige utgangspunkt. Estland fikk først tilbake sin uavhengighet i 1991, og startet på en måte digitaliseringen med litt mer «blanke ark». De siste ti årene har det dessuten vært et definert politisk mål i landet om å bygge opp et helhetlig sett digitale tjenester, og det har de nå langt på vei klart. Innbyggerne har én portal å forholde seg til, og felles API gjør det enkelt å bygge videre på den felles plattformen. Her er det mye å lære for mange land, også Norge – selv om vi rent objektivt har kommet et godt stykke her også.

Året som kommer

2018

#1 Norske smartbyer

Snart kommer også Norge dit Estland er

Se for deg at temperatursensorer i veibanen snakker med trafikklysene, som igjen kommuniserer med datamaskinen som sitter i busser, trikker og biler. Se så for deg at aggregerte data fra alle bilene, parkeringssensorene og sykkeltellerne kommer sammen for å hjelpe kommunen lage planer som passer bedre med innbyggernes reelle behov. Både rutetabeller og offentlige kartbaser oppdateres automatisk, og når du skal søke om en byggetillatelse fylles det meste ut nærmest automatisk – så du slipper å lete etter og ettersende dokumentasjon.

– Hvordan kommer vi dit Estland er?

– Nøkkelen ligger i sammenkobling av eksisterende enheter, og sammenstilling av eksisterende data. Vi har teknologien – det gjelder bare å bruke den riktig. Når alle IT-systemer som tidligere har hatt hver sin oppgave utveksler informasjon kan man oppnå enorme ressursbesparelser og bedre tjenester. Det er dette Estland har fått til, og dit vi er på vei i Norge nå. Det skjer utrolig mye spennende i både offentlig og privat sektor, og jeg tror 2018 kan by på noen gjennombrudd i så måte.

#2 Big Data

Med AI vil Big Data nå vise sin verdi

Med teknologien og løsningene vi har og som er på vei, særlig innen maskinlæring og kunstig intelligens, vil det bli mulig å analysere større og mer komplekse datamengder hurtigere og mer nøyaktig enn tidligere. Mange selskaper sitter på enorme mengder data, men flertallet har ikke etablert en IT-arkitektur som er i stand til å håndtere de enorme datamengdene som nå er tilgjengelig. Det vil endre seg.

– Hvilke muligheter ligger i en strukturert tilnærming til Big Data?

– Dette henger tett sammen med de andre trendene som har vært, og som kommer. Som nevnt har Watson begynt å åpne portene for hva som lar seg gjøre i år, og neste år vil bli spennende i og med at flere virksomheter oppdager mulighetene som ligger i dataene de sitter på. Flere vil innse at de kan få et konkurransefortrinn ved å ta i bruk kognitiv og prediktiv analyse, og de virksomhetene som gjør dette riktig – blant annet ved å sikre at de har god datakvalitet og struktur på informasjonen sin – er de som vil stå igjen som vinnere til slutt.

#3 Smartbygg

Bygninger som tilpasser seg mennesker - på egen hånd

I USA har smartbygg vært i bruk lenge, og forskning viser at arbeidstakere i slike bygg blir mer engasjerte, kreative, samarbeidsvillige, produktive og glade. Vi har mange smartbygg i Norge også, men de fungerer uavhengig av brukerne. Ønsket og tanken bak et slik bygg er jo å skape et bygg der brukeren er i fokus, og da må de være i stand til å lære av brukerne. Det kan for eksempel bety å analysere bruksmønster, bevegelse i bygget, temperatur og lys.

Hva må til for at Norge skal omfavne smartbygg-teknologien?

– Det er veldig mye som skjer på det markedet nå. I året som gikk fikk teknologien endelig skikkelig fotfeste, og om noen måneder åpner vi vårt nye kontor på Sola utenfor Stavanger. Dette skal demonstrere hva som er mulig med et smart bygg. Dette markedet går fryktelig fort nå, og det er mange som jobber for å bringe nye løsninger til markedet. Det blir behov for tenke helt annerledes enn hva vi tradisjonelt har gjort, og det er veldig spennende å se hvordan teknologien da gjør bygg og mennesker bedre.

Hva bør Norges nyttårsforsett være?

#1: Vi bør kopiere konsepter som fungerer – med stolthet!

– Det er ikke nødvendig å finne opp kruttet igjen og igjen. Når det finnes noen som har gått opp veien før oss burde vi stolt gripe sjansen til å lære av dem, og rett og slett kopiere konseptene deres.

#2: Vi må hjelpe gründerne!

– Uten gründere stopper Norge. Den teknologiske utviklingen går i rivende fart, og det vil være avgjørende at vi klarer å dra nytte av den fremover. Det vil ofte bety å hjelpe friske tanker og idéer opp og frem, og da må vi satse på de som tør å starte noe helt nytt.

#3: Vi må reflektere over hvorfor det ikke skjer mer digitalisering i Norge

– Dessverre er det for få ledere som i dag vet hvordan de skal lede digitaliseringen. Teknologien er der, og mulighetene ligger åpne. Derfor kan et godt siste nyttårsforsett være at vi går litt i oss selv, alle sammen, og tenker litt på hva vi kan gjøre bedre neste år. Det er vel et godt forsett uansett hvilken bransje man er i!