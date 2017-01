Apple saksøkt for å la være å tilby funksjon selskapet har patentert

En amerikansk familie har saksøkt Apple for ikke å ha implementert og tilbudt en oppfinnelse som selskapet søkte om patent på i desember 2008. Dette skriver Courthouse News.

Patentet, som Apple fikk innvilget i april 2014, dreier seg om en oppfinnelse som angivelig sørger for at førere av motoriserte kjøretøyer ikke kan bruke håndholdte dataenheter under men de kjører.

Bakgrunnen for søksmålet er at den ene datteren til familien ble drept i en bilulykke hvor familiens bil ble påkjørt av en annen hvor føreren brukte FaceTime i det ulykken skjedde.

Medansvar

Foreldrene til barnet som døde, James og Bethany Modisette, mener at Apple har et ansvar for datterens død fordi de har unnlatt å installere og implementere løsningen selskapet fikk patent på i 2008, i selskapets iPhone 6 Plus-enheter.

Familien søker økonomisk erstatning som følge av skadene de ble påført, i tillegg til oppreisning.

Saken har også blitt omtalt på Slashdot. Der mener enkelte at Apple her også har brukt patentsystemet til å hindre at andre kan implementere denne teknologien, selv om selskapet tydelig ikke har ønsket eller lykkes med å implementere den selv.

Det tas til orde for at Apple burde ha latt andre bruke denne oppfinnelsen royaltyfritt, siden det tross alt dreier seg om en sikkerhetsfunksjon som potensielt kan redde liv.

I hvilken grad patentet faktisk hindrer andre i å lage en slik løsning, avhenger om en slik løsning er nødt til å lages på den måten patentet beskriver.

