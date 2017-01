BankID på mobil fungererer ikke med Telenors WiFi Tale

Telenor begynte i desember å støtte det selskapet kaller for WiFi Tale. Dette innebærer at mobiler med støtte for teknologien kan overføre vanlige mobilsamtaler via WiFi-soner som mobil eventuelt er tilknyttet. Dette kan være en fordel dersom man er på et sted med god internettilgang, men dårlig mobildekning.

Problem med BankID

Men flere Telenor-kunder opplever nå at dette ikke er helt problemfritt. En leser forteller til digi.no at etter at han aktiverte tjenesten på sin iPhone, så har BankID på mobil sluttet å fungere.

Skrur han derimot av WiFi Tale-støtten på mobilen igjen, fungerer BankID på mobil som før.

Problemet har også blitt påpekt og bekreftet i på Telenors Facebook-side, men var etter alt å dømme ikke kjent for selskapets pressekontakter da digi.no tok kontakt mandag morgen. Foreløpig har digi.no ikke fått ytterligere fra Telenor om dette problemet, men saken vil bli oppdatert så snart vi vet noe mer.

I den nevnte Facebook-tråden opplyses det at det dreier seg om en kjent programvarefeil og at Telenor jobber med å få rettet denne. Det er uklart om programvarefeilen er i brukernes mobiler eller i Telenors systemer. Det er også uklart om alle enheter med støtte for WiFi Tale-tjenesten er berørt, eller bare enkeltmodeller.

Telenors supportavdeling anbefaler brukere som skal benytte BankID på mobil om å deaktivere WiFi Tale.

Aktivering av Wi-Fi-anrop på en iPhone. Bilde: Telenor

Foreløpig støttes Telenors WiFi Tale-funksjonalitet bare av noen få modeller. Dette gjelder Apple-mobilene iPhone 6 og nyere, samt iPhone SE, Telenor-varianter av Samsung-modellene Galaxy A3, S6 og S6 Edge, samt Sony-modellene Xperia X, Xperia XZ, Xperia X Performance, Xperia X Compact, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact og Xperia Z5 Premium.

Samsung Galaxy S7 og S7 Edge skal ifølge Telenor få støtte for WiFi Tale når disse mobilene får Android 7.x Nougat om ikke så lenge.

Les mer: Nå kan du ringe uten dekning med iPhone