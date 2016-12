«Brotli» er enda en grunn til å levere websidene med HTTPS

Microsoft kunngjorde i går at den neste store oppdateringen av nettleseren Edge vil inkludere støtte for komprimeringsteknologien Brotli. Dermed er det snart bare Apple Safari, blant de moderne nettleserne, som ikke støtter teknologien.

Brotli er utviklet av Google, men Mozilla Firefox var den første nettleseren som støttet Brotli-komprimering av tekstfiler. I ettertid har Chrome og Chromium-baserte nettlesere også fått støtte.

Selv om mange har tilgang til langt raskere internettforbindelser enn for bare noen år siden, så opplever mange at det i blant går tregt. Da er det en fordel at innholdet som overføres ikke krever mer kapasitet enn det som strengt tatt er nødvendig.

Mer effektiv

Det er ikke uvanlig å komprimere tekstbasert webinnhold som HTML og CSS allerede i dag, men Brotli skal tilby rundt 20 prosent bedre komprimeringsforhold enn algoritmene som brukes i dag, samtidig som at komprimerings- og dekomprimenringshastighetene (og dermed CPU-bruken) er på høyde med de beste.

Nå er selvfølgelig ikke nettleserstøtte for Brotli tilstrekkelig alene. Også på serversiden må teknologien støttes. Dette er foreløpig ikke innebygd i de mest utbredte produktene, men støttes ved hjelp av tredjepartsmoduler. En modul til Apache er tilgjengelig her, en modul til IIS er tilgjengelig her, mens nginx-brukere kan finne en modul på denne siden.

Oppskrifter på hvordan modulene tas i bruk, finnes på de samme sidene.

HTTPS

I utgangspunktet kan man ikke forvente av Brotli vil fungere over ukrypterte HTTP-forbindelser. For eksempel støtter Firefox Brotli kun via HTTPS.

Chrome kan dekode Brotli levert over både HTTP og HTTPS, men kunngjør ikke støtte for teknologien i Accept-Encoding-headeren dersom forbindelsen ikke er HTTPS-basert. Det samme skal Edge gjøre, selv om de nåværende testutgavene av nettleseren kunngjør støtte også via HTTP.

Årsaken til at støtten for HTTP med hensikt er begrenset, handler delvis om å sikre at kommunikasjonen gjennom proxyservere, som kanskje ikke har støtte for Brotli, selv om webklienten og -serveren har det.

Man kan blant annet se innholdet i Accept-Encoding-headeren fra nettleseren man bruker, ved å besøke denne siden.

