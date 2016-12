Apple og Samsung dominerer fullstendig listen over hvilke telefoner som er mest solgt hos Telia i 2016,. Ifølge mobiloperatøren har mobiltelefoner fra Samsung og Apple preget topp 10-listene hver måned hele året, og selskapet skriver i en pressemelding at det dermed ikke er så rart at disse merkene setter sitt markante preg på listen over de mest solgte telefonene for hele året samlet.

– Apple har hatt suksess med sine nylanseringer iPhone 7 og 7 Plus, og Samsung har opprettholdt et bra moment gjennom hele året med sine S6- og S7-versjoner, kommenterer Karl Fredrik Lund, leder for Telia Privat.

Vi gjør oppmerksom på at dette er salg kun hos Telia – og vi har tidligere sett at salgslistene fra forhandlere som for eksempel Elkjøp har sett ganske annerledes ut. Mens det gjerne er toppmodellene som selger godt hos Telia og Telenor, er det ofte et større innslag av rimeligere mobiltelefoner fra andre produsenter som selges ute i fysiske butikker.

Dette er de 10 mest solgte telefonene i 2016, med lenke til testene hos vårt søsternettsted Tek.no:

1. Apple iPhone 6s

2. Apple iPhone 7

3. Samsung Galaxy S7 Edge

4. Apple iPhone SE

5. Samsung Galaxy S7

6. Apple iPhone 5S

7. Apple iPhone 6

8. Apple iPhone 6S Plus

9. Samsung Galaxy S6 Flat

10. Samsung Galaxy S6 Edge

Listen baserer seg på salget i 63 Telia-butikker, Telias nettsider og gjennom forhandlere som selger Telia.

Apple iPhone 7 var for øvrig den mest solgte telefonen i desember, foran Samsung Galaxy S7.

Men mens vi klamrer oss til mobiltelefonene våre, viser en rapport fra Gartner at hele tre av ti smartklokker havner i skuffen »