Disse taklet ikke skuddsekundet - ett tegn førte til krasj hos global IT-tilbyder

Med et par unntak klarte verdens IT-systemer seg ganske bra nyttårshelgen. Dette til tross for at det igjen ble lagt til et skuddsekund, som potensielt kan skape store problemer.

Det sjeldne fenomenet inntraff klokken 23.59.60 UTC, den 31. desember. I Norge som ligger øst for UTC skjedde dette én time senere, klokken 00.59.60, søndag 1. januar.

Her kan du lese om utfordringen med systemet, som ble innført i 1972 for å tilpasse tidsregningen til jordrotasjonen.

Denne gangen er det rapportert om færre feil og problemer enn forrige gang det ble lagt til et sekund, noe skjedde 1. juli 2015. Og gangen før det igjen, i 2012 ble en rekke større nettsteder slått ut.

Kanskje fordi man er blitt mer bevisst på problemstillingen? Google har blant annet laget en løsning med sin offentlig tilgjengelige NTP-tjeneste (Network Time Protocol).

Krasjet av ett eneste tegn

Av kjente tilfeller er amerikanske Cloudflare den aktøren som tilsynelatende fikk størst problemer med skuddsekundet.

Den globale tilbyderen av ytelsesforbedrende tjenester, blant annet reverse proxy, DDoS-beskyttelse og DNS-tjenester til flere millioner nettsteder, beklager nå overfor kundene sine at deres systemer ble rammet.

– Rotårsaken til feilen som rammet vår DNS-tjeneste var troen på at tiden ikke kan gå bakover. Det var i vårt tilfeller noe kode som forutsatte at forskjellen mellom to tidspunkter alltid er, i verste fall, null, opplyser selskapet.

De har en egenutviklet programvare kalt RRDNS som krasjet. Konsekvensen var at besøk til enkelte av kundenes nettressurser feilet. I kunngjøringen oppgir de at rundt 0,2 prosent av DNS-spørringer til Cloudflare og færre enn 1 prosent av alle HTTP-spørringer skal ha vært berørt.

– Problemet ble raskt identifisert. De mest påvirkede maskinene ble fikset i løpet av 90 minutter, før oppdateringen ble rullet ut verden over innen klokken 06.45 UTC, sammenfatter de.

Interessant nok var løsningen å endre på ett eneste tegn i kildekoden.

Sonos-alarm feilet

Likeledes opplevde også høyttaler-systemet Sonos problemer med skuddsekundet. Her skal noen avspillere ha mistolket tiden, noe som skapte problemer for systemets alarmklokke.

Antakelig til irritasjon for alle berørte, skal vekking til musikk enten ikke ha fungert, eller skrudd seg på til feil tidspunkt.

Ifølge Sonos selv, skal kunder også ha opplevd at musikken gikk i en evigvarende loop og at vekkefunksjonen ikke lot seg skru av.

En oppdatering er ventet, men fordi selskapet ikke rakk å få denne klar nyttårshelgen, måtte rådet til berørte kunder bli å deaktivere alle alarmer.

Cisco-svitsj

Cisco er blant IT-leverandørene som har sendt ut en melding om en feil i utstyr, direkte knyttet til skuddsekund-trøbbel.

Dagen før nyttårsaften kunne de melde at Nexus-svitsjer i 5000-serien kan krasje på grunn av tidsendringen. Noe de tilskriver at disse boksene kjører med en Linux-kjerne, som når den synkroniserer seg mot en NTP-server kan settes ut av spill. I så fall må svitsjen rebootes før den virker igjen. Det er ikke kjent om større forstyrrelser eller nedetid knyttet til nevnte feil.

Vet du om IT-systemer som ikke taklet skuddsekundet? Tips oss gjerne på redaksjon@digi.no eller i kommentarfeltet.