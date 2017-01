Google holder de selvkjørende bilene mest mulig unna nettet

Faren for hackerangrep gjør at Google, eller egentlig det Alphabet-eide søsterselskapet Waymo, ikke lar selskapets selvkjørende biler være tilkoblet nettet særlig lenge om gangen.

Dette forteller John Krafcik, administrerende direktør i Waymo til Financial Times.

– Bilene våre kommuniserer bare med omverdenen når de har behov for det, så det er ingen kontinuerlig linje inn i bilen som kan bli hacket, sier Krafcik.

– Når vi sier at bilene våre er autonome, handler det ikke bare om at det ikke er noen menneskelig sjåfør, men også at det ikke er noen kontinuerlig nettskyforbindelse til bilen.

Avhengig av 5G

Ifølge Financial Times er dette i sterk kontrast til tilnærmingen til for eksempel BMW, Intel og Mobileye, som avhenger av at et kontinuerlig overføres data, blant annet til andre kjøretøyer. 5G mobilteknologi er sentralt i denne løsningen.

Spørsmålet er da hva som skjer dersom det framtidige 5G-nettet faller ut eller at bilen kjører til et sted hvor det ikke er dekning.

Hackerangrep på biler, eller i alle fall muligheten for dette, har blitt omtalt flere ganger. Du finner noen eksempler nedenfor.

