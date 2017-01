HP har lansert det som skal være verdens tynneste hybrid-pc for forretningsmarkedet

HPs nye Elitebook x360 skal ifølge dem selv være verdens tynneste hybrid-pc for forretningsmarkedet, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Med hybrid-pc menes at du kan vri skjermen helt rundt, slik at den blir liggende på baksiden av maskinen – og maskinen kan på den måten brukes som et nettbrett. Du kan også brette skjermen halvveis bakover slik at maskinen kan stå på bordet i det HP kaller «tent mode». Dette er typisk noe du vil gjøre hvis du for eksempel vil vise en presentasjon eller en video.

Skjermen kan roteres helt rundt, slik at du kan bruke pc-en som et nettbrett – eller stående på bordet. Foto: HP

Den nye aluminiumsmaskinen er 14,95 millimeter tykk og veier 1,28 kilo. Selv om dette er tynt, finnes det imidlertid tynnere pc-er på markedet – for eksempel har Acer en maskin som er under 1 cm tykk. Men det er ingen hybrid-pc slik som Elitebook x360, og dermed er det mulig HP har ordene i behold.

Skjermen er på 13,3 tommer og maskinen er utstyrt med 7. generasjon Intel Core i5-prosessor («Kaby Lake»). Skjermen er en 1080p HD-berøringsskjerm.

Utseendemessig har HP Elitebook x360 mange likheter med selskapets forbrukermodell HP Spectre 360, som vårt søsternettsted tek.no har testet.

Pc-en kan ellers leveres med opptil 16 GB DDR 4-arbeidsminne, PCIe 3.0 (Gen 3) SSD og mulighet for to lagringsenheter (for eksempel en SSD og en harddisk). Av porter får du to USB 3.0-porter, én USB Type-C-port med Thunderbolt, HDMI, hodetelefonutgang, samt Micro-SD-kortleser. Operativsystemet er Windows 10 Pro.

16,5 timers batteritid

Ifølge HP har Elitebook x360 opptil 16,5 timers batteritid, og takket være en hurtiglader er det mulig å lade batteriet fra 0 til 50 prosent i løpet av 30 minutter.

16,5 timer høres mye ut, men det finnes maskiner med enda bedre oppgitt batteritid – for eksempel Dell XPS 13 som opererer med 22 timers batteritid for den modellen med 13-tommers HD-skjerm – tilsvarende HP-maskinen.

Maskinen er Skype for Business-sertifisert og har egne hurtigtaster for konferansebruk, slik at du skal kunne dele skjerm, dempe eller skru av lyd, samt avslutte samtaler direkte fra tastaturet. HP opplyser også at de har lagt inn HPs egen programvare for støydemping, slik at eventuell støy rundt deg skal bli filtrert bort. Det integrerte Web-kameraet har 720p HD-oppløsning.

Med en skjermpenn, som er ekstrautstyr, er det mulig å gjøre notater direkte på skjermen.

Fokus på sikkerhet

Det er lagt mye vekt på sikkerhet, blant annet med innebygget fingeravtrykksleser og smartkortleser, samt mulighet til å bruke ansiktsgjenkjenning via Windows Hello for å låse opp maskinen.

HP Elitebook x360. Foto: HP

Det følger for øvrig med programvare for sikkerhet og administrasjon av pc-en, blant annet kan du bruke appen HP Workwise for å låse ned eller opp pc-en fra mobiltelefonen om du for eksempel må forlate pc-en. BIOS-en på pc-en skal også være «selv-reparerende» og ha inntrengingsbeskyttelse – det vil si at den skal kunne reparere seg selv under oppstart om den oppdager at den er blitt «tuklet med». Egen programvare skal også gjøre det enklere og raskere å lage «diskbilder» og administrere maskinvare og sikkerhet via Microsofts System Center Configuration Manager.

I løpet av våren vil det også komme en versjon av Elitebook x360 som er utstyrt med HP Sure View, et integrert filter i skjermen som gjør det umulig å se skjermen fra siden. Denne typen filtre er også mulig å få kjøpt fra andre produsenter, og skal beskytte mot det som kalles «visuell hacking» – altså at noen kikker deg over skuldrene eller at sidemannen kan lese konfidensiell informasjon på skjermen din når du for eksempel sitter på offentlige transportmidler. I motsetning til eksterne filtre skal det imidlertid være mulig å skru av og på filteret med et tastetrykk.

HP Elitebook x360 vil bli tilgjengelig i Norge i februar. Prisen er imidlertid forholdsvis stiv, med en startpris på 19 500 kroner uten merverdiavgift.

Denne er enda mindre: Intels minste pc noensinne er på størrelse med et kredittkort »