– Jeg jobber med et superhemmelig prosjekt

Som nettleserpioner og oppfinner av stilark, Cascading Style Sheets (CSS), samt sin lange innsats i webstandardiseringsorganet W3C, har han bidratt til å sette Norge på det internasjonale teknologikartet.

Men etter salget av nettleser og forbrukervirksomheten i Opera Software til Kina er det duket for nye oppgaver for Håkon Wium Lie.

Ikke er han teknologidirektør lenger heller, røper han til digi.no.

– Jeg vil fortsatt være tungt inne i teknologiutvikling, men etter 18 år år som teknologidirektør for et nettleserfirma var det greit å si fra seg den tittelen, sier Lie.

Han jobber fremdeles i børsnoterte Opera ASA, men altså ikke i delene som er solgt.

I sommer, mens konsekvensene av fisjonen ennå var uklare, fortalte Wium Lie at han jobbet med en helt ny nettleser til desktop - et eksperiment som skulle lanseres i løpet av 2016.

Det omtalte skunkworks-prosjektet blir likevel ikke vist fram i år. Wium Lie er uansett ute av denne dansen, som drives videre av kinesiske eiere.

Superhemmelig

Nylig ble også Opera TV solgt, slik at det i all hovedsak er reklame- og annonsenettverk som gjenstår i porteføljen til gjenværende Opera ASA.

Les denne: – Plutselig er jeg blitt sjef for et investeringsselskap

Hva Håkon skal gjøre videre i Opera ASA, hvor det nå er færre enn 30 ansatte ved norgeskontoret i Nydalen, virker ganske uklart.

Selv har han tidligere sagt at det er nettlesere som «står hans hjerte nær». Foruten å være eplebonde på fritiden er han også styreleder i et australsk firma som lager et CSS-basert verktøy.

En ting er sikkert. Han skal ikke jobbe med det som i dag er kjernen i Opera ASA.

– Jeg skal ikke jobbe med annonsenettverk. Jeg har et superhemmelig prosjekt som jeg ikke kan si noe om. Dersom det fører til noe vil du være den første som hører om det, sier Håkon Wium Lie.

Hvorvidt dette er et prosjekt for Opera eller andre har han ikke svart oss på.

– Dessverre er prosjektet avhengig av hemmelighold for å lykkes så jeg kan ikke si noe.