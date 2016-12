Lars Boilesen har gjennomført enda en milliardhandel: – Jeg er plutselig blitt sjef for et investeringselskap

Opera har nettopp gjennomført nok et milliardsalg til investeringsselskapet Moore Frères & Company. De har mye erfaring med teknologi- og mediaselskaper. Det skriver Dagens Næringsliv.

– Vi sa til Opera TV at de måtte satse for seg selv, for Opera satset på å nå konsumenter. Hvem skulle trodd de skulle bli solgt for en milliard kroner noen år senere, sier konsernsjef Lars Boilesen i Opera Software til DN.

Dette er Opera TV

Opera TV leverer nettleser, meny- og appsystemer til produsenter av smart-TVer.

Oppkjøpet verdsetter Opera TV til 114 millioner dollar, men Opera får bare utbetalt 80, og beholder dermed 30 prosent av aksjene i selskapet, ifølge DN.

Ifølge avisen har kjøperen lagt særlig vekt på at Opera TV innehar en nøkkelposisjon når det kommer til levering av TV-innhold via internett.

Strømmetjeneste direkte på TVen

Med Opera TVs app-butikk kan man blant annet få strømmetjenester direkte på TVen. Denne posisjonen har fristet kjøperne, skriver DN

Etter salget sitter det børsnoterte selskapet Opera igjen som eier av fire ganske separate virksomheter.

– Det er praktisk talt ingen synergier mellom dem. Jeg er plutselig sjef for et investeringsselskap, sier Boilesen til DN.

Forbrukervirksomheten solgt for 600 millioner

Tidligere i år ble deler av Operas forbrukervirksomhet solgt for 600 millioner dollar. Noe som var ganske nøyaktig halvparten av det opprinnelige budet på hele teknologibedriften.

Etter daværende valutakurs tilsvarte det drøyt fem milliarder kroner.

Oppkjøpet inkluderte mobilnettleseren, desktop-nettleseren, ytelses- og personvern-relaterte apper.

Opera Mini

Videre var også Operas teknologilisensiering, unntatt Opera TV, samt 29,09 prosent eierskap i det kinesiske joint venture-selskapet nHorizon en del av sommerhandelen.

Sistnevnte selskap er et forsøk på å markedsføre Opera Mini i en egen utgave for det kinesiske markedet, døpt Oupeng.

Opera Software ved deres hovedkvarter i Nydalen. Bildet er fra innflytningen sommeren 2013. Foto: Marius Jørgenrud