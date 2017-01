Microsoft rydder i personvernet i Windows 10

Da Windows 10 kom i 2015, fikk Microsoft nesten umiddelbart kritikk for en del av operativsystemets standardinnstillinger for innsamling av data om bruken, eller telemetri, som Microsoft gjerne kaller det.

Brukerne har hele tiden hatt mulighet til å deaktivere datainnsamlingen, men innstillingene har ikke vært spesielt lett tilgjengelige. Under installasjon av eller oppgradering til Windows 10, er de personvernrelaterte valgene gjemt under avanserte innstillinger.

Beordret av tilsyn

Microsoft svarte på kritikken samme høst ved å fortelle mer om hva slags data som samles inn og hva de brukes til. Kritikken stilnet betydelig etter dette, men i fjor sommer blusset det hele opp igjen da franske personvernmyndigheter, CNIL, beordret Microsoft til å stoppe datainnsamlingen og sporingen som selskapet anklages for å gjøre med Windows 10.

Beordringen fikk ingen umiddelbar effekt, men i går ble det klart at Microsoft har tatt tilbakemeldingene alvorlig og har begynt å rulle ut løsninger som skal gi brukerne mer innsikt og kontroll over informasjonen som Microsoft samler inn om den enkelte.

Det første skrittet på veien er et nytt webbasert personvern-dashbord, ikke så ulikt Googles, hvor brukerne kan få oversikt over og slette blant annet nettleser- og søkehistorikk, posisjonslogger og Cortanas notatblokk.

Windows 10 Creators Update

Det neste skrittet for å komme kritikerne i møte, skal gjøres i Windows 10 Creators Update, den neste store oppdateringen av Windows 10. I et blogginnlegg skriver Microsofts sjef for Windows og enheter, Terry Myerson, at ekspressinnstillingene under installasjon av eller oppdatering til Windows 10 vil bli erstattet av en trinn som blant annet vil kreve at brukeren gjør visse valg før installasjonen kan fortsette.

Brukere som allerede har tatt i bruk Windows 10, vil med den kommende oppdateringen bli bedt om å sjekke at personverninnstillingene er som ønsket.

Ved installasjon av eller oppgradering til Windows 10 skal brukerne kunne foreta mer informerte valg om hvilke data som skal kunne deles med Microsoft. Bilde: Microsoft

Innsamlingen av diagnosedata skal forenkles, fra tre til to nivåer – Basic og Full. Mengden av data som samles inn under Basic-nivået skal dessuten reduseres.

Bedrifter som bruker Enterprise-utgaven av Windows 10, kan enkelt skru av hele datainnsamlingen, men selv med Creators Update ser det ikke ut til at Microsoft vil tilby en tilsvarende enkel framgangsmåte til andre brukere.

Det betyr ikke at det er umulig, men at man må bruke tredjepartsverktøy eller manuelt skru av tjenester og gjør endringer i Windows-registeret. Flere slike teknikker er beskrevet her, men digi.no kan ikke gå god for at de virker eller ikke har negative konsekvenser.

Ifølge Myerson bruker Microsoft disse dataene til å sørge for at Windows og apper fungerer sikkert og godt.

Han understreker at uansett hvilke valg brukerne gjør i disse innstillingene, så brukes ikke innhold i epost, lynmeldinger, filer eller bilder i forbindelse med rettede annonser.

