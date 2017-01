Microsoft kom i går med en ny og oppdatert forhåndsvisning av Windows 10 Creators Update for pc-er. Denne utgaven, build 15002, inkluderer en hel rekke med nyheter og forbedringer, i tillegg til de tidligere varslede nyhetene i Creators Update.

Windows Update

Blant nyhetene er muligheten til å utsette installasjonen av oppdateringer med opptil 35 dager, samt å velge om enhetsdrivere skal oppdateres via Windows Update. Spesielt pausefunksjonen gjør det enklere for stabilitetskrevende brukere å vente med å installere nye oppdateringer inntil eventuelle barnesykdommer har blitt oppdaget og luket ut.

Men de to nevnte nyhetene gjelder bare Professional-, Education- og Enterprise-utgavene, ikke Home-utgaven.

Microsoft har også inkludert et nytt ikon på Windows Update Settings-siden som skal gjøre det enklere for brukerne å se oppdateringsstatusen med bare et øyekast.

Det loves også at Windows 10 i mindre grad enn tidligere gjør en omstart på et upassende tidspunkt, for eksempel midt under en presentasjon. Dette skal oppnås ved bedre å detektere at pc-en brukes aktivt til noe.

Mindre blått

Windows 10 Creators Update kan automatisk dempe mengden av blått lys som stråles fra pc-skjermen. Dette kan redusere pc-ens effekt på brukerens eventuelle søvnproblemer. Bilde: Microsoft

Som tidligere nevnt har Microsoft skiftet ut den klassiske blåskjermen med en grønn utgave i denne og kommende testversjoner, men også på et annet område er mengden av blått nå blitt redusert.

Lys påvirker utskillelsen av melatonin, som er kroppens søvnhormon. Alt lys fører til at utskillelsen begrenses eller utsettes, men sterkest effekt har blått lys. Samtidig stråler dagens LCD-skjermer ofte ut mer blått lys enn de tidligere CRT-skjermene. Bruk av pc eller smartmobil på kvelden kan derfor føre til at man sovner senere.

Den nye testversjonen av Windows 10 Creators Update inkluderer nå en funksjon som automatisk reduserer mengden av blått lys som utstråles av pc-skjermen, ved å vise varmere farger etter solnedgang eller innenfor et tidsrom som brukeren selv kan definere.

Utilgjengelige filer

Det loves også bedre håndtering av jobbrelaterte filer som er krypterte ved hjelp av Windows Information Protection. Ifølge Microsoft har enkelte bedriftsbrukere opplevd det som et problem at filene fortsatt er kryptert når de kopieres over til en flyttbar lagringsenhet, fordi de krypterte filene ikke lar seg åpne på andre enheter.

I Creators Update vil man bli spurt om filene som kopieres til flyttbar lagringsenhet fortsatt skal anses som arbeidsrelaterte filer eller konverteres til personlige, ikke-krypterte filer.

Den omfattende listen med nyheter inkluderer også en hel del nyheter i nettleseren Edge, hvorav flere har vært kjente en stund, samt nyheter knyttet til Cortana, tilgjengelighet, startmenyen, Windows Ink, Windows-innstillingene, virtuelle maskiner, høyoppløste skjermer, strømstyring og pinyin-støtten, i tillegg til en mengde mindre forbedringer og feilrettelser.

Det nevnes også en rekke kjente feil som ennå ikke har blitt fjernet.

