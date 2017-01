Microsoft kunngjorde torsdag at selskapet har inngått en kontrakt med en bilprodusent om bruk av en Microsoft-utviklet plattform for å bygge nettverkstilknyttede biler.

Bilprodusenten er Renault-Nissan Alliance, og plattformen kalles for Microsoft Connected Vehicle Platform. Den ble avduket under Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas denne uken.

Partner, ikke konkurrent

Mange av bilprodusentene ønsker å beholde kontrollen over bilen informasjons- og underholdningssystemer. Det er vanskelig å differensiere seg i markedet dersom alle bare tilbyr Android Auto eller Apple Carplay – selv om mange kunder gir uttrykk for at det er nettopp en smartmobilbasert løsning de vil ha.

Det er likevel mye IT-relatert bilfunksjonalitet som er på trappene og som i utgangspunktet ikke kan baseres på appene i en smartmobil. Selvkjøringssystemer og bil-til-bil-kommunikasjon er eksempler på dette.

I et blogginnlegg om gårsdagens kunngjøring, skriver Microsoft at selskapet ikke er noen konkurrent til bilprodusentene, ved at det ikke bygger noen egen, selvkjørende bil. I stedet ønsker selskapet å være en partner som kan hjelpe bilprodusentene med å bygge nettverkstilknyttede bilteknologier som skiller seg ut og samtidig passer med profilen til hvert enkelt bilmerke.

Hovedelementene i Microsoft Connected Vehicle Platform inkluderer blant annet nettskytjenestene Azure og Office 365. Foto: Microsoft

I blogginnlegget beskrives Microsoft Connected Vehicle Platform som et sett med tjenester bygget på Azure-nettskyen.

Åpen plattform

– Det er ikke et «in-car»-operativsystem eller et «ferdig produkt». Det er en levende, smidig plattform som starter med utgangspunkt i nettskyen og sikter mot å adressere fem sentrale scenarier som våre partner har fortalt at er hovedprioriteringer: prediktivt vedlikehold, forbedret produktivitet i bilen, avansert navigasjon, kundeinnsikt, samt hjelp til lage autonom kjørefunksjonalitet, skriver Microsofts Peggy Johnson i blogginnlegget.

Blant tjenestene som Microsoft skal tilby som en del av plattformen, finner man Cortana, Dynamics, Office 365, Power BI og Skype for Business.

Dette skal kunne danne grunnlaget for funksjonalitet som å fjernovervåke sentrale systemer i bilen, inkludert motor, bremser og batteri, for å gi eieren tidlig varsel om potensielle problemer. Talestyring og integrasjon med personlige data er noe som følger naturlig med Cortana. Microsoft kan også sørge for at distribusjonsløsninger for programvaren som brukes i bilen.

Microsoft understreker samtidig at det dreier seg om en åpen plattform hvor partnerne står fritt til å velge maskin- og programvare fra sine foretrukne leverandører, samt å integrere Microsoft Connected Vehicle Platform med eksisterende løsninger.

Flere detaljer om plattformen finnes i dette dokumentet.

Digitale assistenter

Cortana er ikke den eneste digitale assistenten som etter alt å dømme er eller blir tilgjengelig i enkelte biler. Blant annet er Apples Siri allerede tilstede gjennom Carplay.

Men under CES har det blitt kunngjort flere nyheter på dette området.

Ford skal tilby talestyrt funksjonalitet i bilen basert på Amazons digitale assistent, Alexa. Foto: Ford Motor Company

Dette inkluderer at Ford planlegger å inkludere Amazon Alexa i kommende biler, mens Hyundai skal integrere selskapets Blue Link-teknologi med Google Assistant via Google Home-enheten. Med denne skal man for eksempel kunne be Google-assistenten om å starte bilen og be klimaanlegget stille seg inn på ønsket temperatur.

Toyota satser tilsynelatende i stedet på en egenutviklet assistent, foreløpig kalt Yui. Den er en del av et bilkonsept som selskapet har kalt for Concept-i og er nok i beste fall noe som kommer et godt stykke inn i framtiden.

