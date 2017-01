Misfornøyd med Linux-en i Windows 10? Bytt til noe annet, da vel

Som kjent for mange så kan man i Windows 10 installere det som kalles for Windows Subsystem for Linux, noe som gjør det mulig å kjøre blant annet kommandolinjeverktøyet Bash i Windows 10. Det gjør det mulig å installere og kjøre tekstbasert Linux-programvare i Windows 10 på omtrent samme måte som man ville gjøre i Linux-distribusjonen Ubuntu. For det er Ubuntu som systemet er basert på.

Fortsatt dreier det seg om en betaversjon, men det loves betydelige forbedringer og rettelser når Windows 10 Creators Update blir klar denne våren.

Men mange, ikke minst Linux-brukere, liker å ha alternativer. Nå viser det seg at flere valgmuligheter er i ferd med å dukke opp også på dette området.

Suse vil være med

I forrige uke kunngjorde Hannes Kühnemund, en produktsjef hos Suse, at Microsoft etter hans syn har valgt feil Linux-distribusjon å basere Bash i Windows 10 på. Dette er noe Suse ønsker å rette på.

Derfor har Suse gjort det mulig å erstatte mye av Ubuntu-installasjonen i Windows Subsystem for Linux med en som er basert på «userspace» fra enten openSUSE Leap 42.2 eller SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2.

Det hele er relativt enkelt for brukere som er vant til å kopiere og lime inn tekst i et kommandolinjeverktøy. Det kreves færre enn ti mer eller mindre korte kommandoer for å utføre det hele. Alt er godt beskrevet i blogginnlegget til Kühnemund.

Blogginnlegget er likevel bare det første av en serie på to. Der skal Kühnemund blant annet fortelle om hvordan man konfigurerer X-støtte og dermed programvare med grafisk brukergrensesnitt, samt noe om bruken (eller fraværet) av sudo.

Også andre

Suse er ikke de eneste som har tenkt på muligheten for å bytte ut Ubuntu med andre Linux-distribusjoner i Windows Subsystem for Linux. Det finnes i alle fall to andre prosjekter som jobber med noe lignende.

Det ene tilbyr en måte å installere en skreddersydd Archlinux-distribusjon som kan være vert i Windows Subsystem for Linux.

Det andre tilbyr en mer generell distribusjonsveksler som gjør at man kan velge mellom en rekke offisielle Linux-distribusjoner hentet fra Docker Hub.

