Norsk IT-sikkerhetselskap blir del av svensk forsvarsgigant

Watchcom Security Group får svenske eiere. Det skal gi det Oslo-baserte IT-sikkerhetsselskapet mye større pondus.

Paranoia-konferansen blir eksportvare til Sverige og Finland. Selskapet får også egen nordisk overvåkningssentral, en såkalt Security Operations Center, SOC.

Svensk forsvarskjempe

Det er svenske Combitech som overtar aksjemajoriteten. Dette er et stort selskap innen teknisk konsulentvirksomhet, eid av forsvarskjempen Saab.

– Nå blir vi Nordens største rene IT-sikkerhetsselskap, sier Arnfinn Roland og Fred Habberstad til digi.no.

Før oppkjøpet eide medgründerne hver sin halvpart. De har nå solgt 51,1 prosent av aksjene. Den nye hovedeieren har sikret seg opsjon på å kjøpe resten innen to år. Partene går ikke ut med de økonomiske betingelsene.

Nordisk satsing

Watchcom skal drives videre under samme varemerke, i hvert fall en periode. En håndfull ansatte hentes over fra Combitech i Stavanger, slik at staben øker fra 28 til 33 medarbeidere.

I praksis blir de del av en mye større organisasjon, som samlet vil telle 225 sikkerhetseksperter.

– Både Fred og jeg blir del av Combitech sin nordiske gruppe som skal håndtere dette i et felles løft. De er veldig fristet av tjenesteporteføljen vi har, ikke minst innen sikkerhetskultur og «cyber edge» eller digitale sikkerhetsøvelser, sier Arnfinn Roland.

Snuoperasjon

Vi er ikke helt ferdig med regnskapet, men tror det går i pluss

Watchcom har vært gjennom en omstilling hvor de har gitt avkall på inntekter fra løsningsalg for å spisse seg innen rådgivende tjenester. Det ga en kraftig reduksjon i omsetning og million-underskudd i 2015.

Les også: Gründer tar over toppjobben i Watchcom

Salg av brannmur, antivirus og den typen løsninger har tidligere stått for over halve omsetningen, men dette selger de nå bare til et fåtall strategiske kunder.

– Omsetningen består i dag av tjenester, rådgivning, sikkerhetstesting, kurs og kompetanse. Det har medført en knekk som har kostet mye i omsetning, vedgår Habberstad.

Fjoråret skal ha gått bedre. – Vi er ikke helt ferdig med regnskapet, men tror det går i pluss, sier han.

Litt å tygge på: Ingen av Norges ti mest besøkte domener er godt sikret

Derfor selger de

Mens Watchcom har gitt avkall på inntekter som før representerte over halve butikken, er IT-sikkerhetsbransjen generelt inne i gode tider, en naturlig konsekvens av det økte trusselbildet.

De forteller at det har kostet å bytte ut interne ressurser i forvandlingen til å bli en mer renskåret rådgiver. Videre har de sett behov for å vokse for å holde tritt med utviklingen, men det har ikke vært enkelt.

– Markedet er i hurtig forandring. Skal vi være med å sette et fotavtrykk er vi nødt til å agere raskt. Vi har holdt på siden 2004, og har bygd selskapet sten for sten. Hastigheten har til nå ikke vært tilfredsstillende for vår evne til å skape organisk vekst, sier Roland.

Større muskler

Habberstad legger til at det må være en viss størrelse på bedriften, samt at de også «er nødt til å tenke litt utenfor Norge». Watchcom har riktignok også tidligere hatt internasjonale ambisjoner, men nå blir det andre boller.

– Nå blir det mer konkret. Combitech er eid av Saab, som er kjempestore innen forsvarsindustrien. 225 eksperter på cyber security er muskelen vi nå går til.

Les også: Hackere gir gratis hjelp som veldedighet

Det er ikke god nok tilgang på kompetanse. I hvert fall ikke for å møte boomen alle i bransjen kjenner

Sikkerhetsboom

Watchcom har i forbindelse med ny strategi fått erfare at det ikke er så enkelt å rekruttere de ekspertene de ønsker seg.

Habberstad og Roland forteller at det utdannes rikelig med teknologer innen sikkerhetsfeltet for tiden, men etterlyser flere med erfaring.

– Det er ikke god nok tilgang på kompetanse. I hvert fall ikke for å møte boomen alle i bransjen kjenner. Vi kjenner at det vokser veldig i denne bransjen.

– Nyutdannelsen fungerer bra. Utfordringen er at det skorter på folk med tilstrekkelig erfaring. Blant annet for å å kunne snakke med ledelsen og gi tung rådgivning, sier Fred Habberstad.

Leste du denne? Kaspersky svekket sikkerheten til 400 millioner kunder