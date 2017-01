Norske Basefarm er en av de første i verden til å ta i bruk Azure Stack: – Dette er stort for oss!

Som ett av 50 selskaper i verden får norske Basefarm være pilot på Microsofts Azure Stack. Det vil si at selskapet kan kjøre skytjenesten Azure lokalt i Basefarms datasentre.

– Pilotrollen henger høyt og bekrefter Basefarms posisjon som ledende leverandør av hybride skytjenester. Dette er stort for oss! sier direktør for forretningsutvikling Knut Rand i Basefarm.

400 ansatte

Basefarm har rundt 400 ansatte og er en av Norges ledende driftsleverandører av IT-løsninger. Selskapet tilbyr blant annet driftsdesign, applikasjonsdrift og datasenterplass fra seks datasentre i Europa.

Pilotversjonen av Azure Stack ble for første gang lansert i januar i fjor.

– I førsteomgang er ikke dette noe vi kommer til å tjene penger på. Det første året regner jeg ikke med at vi vil ha en voldsom omsetning på denne tjenesten, men etterhvert tror og håper jeg at det vil ta helt av.

Skreddersydd hybrid nettsky

Hovedpoenget med den nye tjenesten er å tilby kundene en hybrid nettskyløsning hvor de kan være sikre på at applikasjoner kjører både i lokale serverrom og i Azure-tjenesten, uten å måtte skrives om.

Administratorene skal kunne bruke de samme verktøyene uavhengig om systemene kjøres i et lokalt datasenter eller i den offentlige skyen.

– Mange bedrifter ser på denne løsningen som et alternativ til å kjøre lokalt. Vi har allerede flere kunder som står i kø for å teste, sier Rand til digi.no.

I fullskala drift fra sommeren

Ifølge ham vil ikke tjenesten være i drift før til sommeren. Basefarm-direktøren forteller at Azure Stack foreløpig er en funksjonsmessig nedskalert versjon av storebroren – Azure.

Rand sier at for eksempel Office 365 ikke vil være en del av tjenestepakken.

(artikkelen fortsetter under)

Direktør for forretningsutvikling Knut Rand i Basefarm er svært fornøyd med å få være først ute med Azure Stack. – Pilotrollen henger høyt og bekrefter Basefarms posisjon som ledende leverandør av hybride skytjenester, sier han. Foto: Basefarm

– Men vi har enn full Azure-kompatibel skyfunksjon (Iaas). For mange er dette derfor like aktuelt som å kjøre i den offentlige skyen.

Fordelen med Azure Stack er nemlig den at man har full kontroll på hvor dataene ligger.

Kundene vil vite hvor dataene ligger

I dette tilfellet vil alt som lagres i skyen befinne seg i Basefarms serverhaller i Oslo.

– En god del kunder ønsker nettopp å vite hvor dataene deres ligger. Med denne løsningen vil man være helt sikre på at dataene ligger i Norge. Det har nemlig vært mange gråsoner og usikkerhet når det kommer til skylagring, konstaterer Rand.

Basefarm tror det nye tilbudet vil være spesielt etterspurt i det offentlige.

– Alle som har en eller annen for begrensning hvor de kan ha dataene sine synes denne løsningen er interessant.

Statens Vegvesen valgte IBM

Før jul flyttet Statens Vegvesen inn i IBMs datasenter på Fet.

Det statlige selskapet har valgt å flytte over to av sine systemer: Et register over samtlige kunder, og et datasystem som brukes til å utstede godkjenninger ved import og ombygging av kjøretøyer.

Kundene på den nye IBM-plattformen vil ha tilgang til hele porteføljen av tjenester fra IBM. Da kan man blant annet kjøre forretningskritiske løsninger – som IBM Bluemix, Watson og analysetjenester.

De vil også ha adgang til replikere data til alle de 48 datasentrene som ligger spredt verden over.

(artikkelen fortsetter under)

IBM har softlayer-sentre over hele verden. Senteret på Fet hvor Statens Vegvesen nylig flyttet inn er et av de nyeste tilskuddene i katalogen til dataleverandøren. Foto: Softlayer

Basefarm tror Azure er mer attraktivt enn Softlayer

– Hva tenker dere om konkurransen fra IBM?

– Kjører man allerede med en del av Microsofts portefølje, tror jeg vår løsning vil være mer attraktiv. IBM kjører med Softlayer i bunn, men jeg tror at mange kunder heller vil velge denne type løsninger over deres. Det går på at Azure Stack er kompatibelt med alt MS leverer, og de har gått god for alt som går igjennom denne tjenesten.

Petter Merok er direktør for sky- og bedrifsmarkedet i Microsoft. Foto: Studio Vest/Microsoft Norge

For Basefarms del måtte det ikke store tilpasninger til i datahallene når de nå slipper til Azure Stack.

Minimalt med endringer på driftsiden

– Microsoft har lagt tydelige premisser både for godkjent maskinvare og for selve programvareinstallasjonen, som vi har fulgt til punkt og prikke. I tillegg bygger vi installasjonen inn i vårt normale driftsopplegg hva angår nettverk, backup med mer.

Microsoft er godt fornøyd med å få med Basefarm på laget.

– Samarbeidet med Basefarm, som en ledende tjenesteleverandør i Norden, vil hjelpe markedet tidlig og trygt i gang med å utnytte fordelene ved Azure Stack, sier direktør for sky- og bedrifsmarkedet Petter Merok i Microsoft Norge.

Ikke alt kan gjøres i skyen: Dette er fog computing og edge computing » (Digi Ekstra)