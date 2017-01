Symantec går inn i rutermarkedet. Lover sikkerhet uten sidestykke

Markedet for sikkerhetsprogramvare til forbrukere er under press. Windows 10 leveres med Windows Defender, som mange opplever som tilstrekkelig. Og de færreste har opplevd noen grunn til å installere ekstra sikkerhetsprogramvare på smartmobilen og nettbrettet.

Det betyr ikke at sikkerhetsproblemer ikke lenger eksisterer. Tvert imot. Men mange deler av dem opptrer på andre steder og måter enn det som var vanlig tidligere.

Sikrere ruter?

Dette kan være bakgrunnen for at Symantec nå har avduket et nytt produkt i en for selskapet helt ny produktkategori, nemlig en bredbåndsruter for hjemmemarkedet. Men fortsatt er sikkerhet den aller viktigste egenskapen.

Det nye produktet heter Norton Core. Ruteren skal være bygget fra bunnen av med sikkerhet i tankene og skal i større grad enn andre rutere kunne beskytte enhetene i hjemmenettverk og tingens internett mot skadevare og angrep.

Pakkeinspeksjon

Når ruteren kobles mellom internett og hjemmenettverket, vil den skanne alle innkommende og utgående pakker for å se etter blant annet skadevare, inntrengning og spam. Dersom det oppdages at en enhet i hjemmenettverket er infisert eller har kjente sårbarheter, vil den umiddelbart bli satt i karantene i et atskilt nettverk, samtidig som at brukeren varsles.

Ruteren vil vurdere tilstanden til de tilknyttede enhetene og gi disse en sikkerhetspoengsum som kan gi brukerne et hint om at sikkerheten til enhetene bør forbedres. Det skal også tilbys tips og råd om hvordan dette kan gjennomføres.

Ruteren Norton Core er utstyrt med blant annet en fireporters Gigabit Ethernet-svitsj, i tillegg til støtte for ulike trådløse nettverksteknologier. Foto: Symantec

Det loves at ruteren skal være enkel å administrere, inkludert ved hjelp av en tilhørende app. Men forhåpentligvis går ikke dette ut over mulighetene til å konfigurere ruteren på et mer avansert nivå.

Automatisk oppdatering

Som nevnt i en nylig artikkel, er det mange bredbåndsrutere som har blitt infisert av skadevare fordi de ikke har blitt oppdatert av brukeren. Dette for eksempel kan skyldes at brukeren ikke vet hvordan den skal oppdateres, eller at ruteren er så gammel at det ikke lenger tilbys oppdateringer til den.

Norton Core fjerner dette problemet ved at den oppdaterer seg selv, uten at brukeren behøver å gjøre noe. Oppdateringene skal ikke føre til at forbindelsen blir avbrutt.

Abonnement

Den ekstra sikkerheten som Norton Core skal tilby, kommer ikke gratis. Inkludert i den veiledende prisen på 280 dollar, følger et års abonnement på Norton Core Security Plus, som blant annet inkluderer lisenser for å installere programvaren Norton Security på inntil 20 pc-er eller andre støttede enheter. Men forlengelse av abonnementet koster 10 dollar per måned.

Man kan bruke Norton Core videre også uten å forlenge abonnementet, men da får man ikke lenger tilgang til den ekstra sikkerheten på nettverks- og enhetsnivå som ruteren skal tilby. I stedet vil den fungere som en ordinær ruter.

Ytelse

Det loves at ruteren kan levere data med hastigheter på opptil 2,5 gigabit per sekund, samt støtte for 802.11ac Wave2-teknologien. Den er drevet av en tokjernet prosessor klokket til 1,7 GHz, som har tilgang til 1 gigabyte med RAM og 4 gigabyte med flashminne.

Ruteren kan forhåndsbestilles nå i USA med en viss rabatt. Men den vil først bli levert til sommeren. Symantec planlegger å tilby den globalt etter hvert. Den skal ikke fungere på utsiden av det landet den er kjøpt.

