Telenor om risiko ved outsourcing: – Kan aldri sikre seg hundre prosent

Oslo (NTB): Det er alltid sikkerhetsrisiko knyttet til utsetting av oppgaver til eksterne selskaper, sier Telenors sikkerhetsdirektør i Norge.



Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen opplyser at Telenor Norge bruker leverandører fra hele verden, men at kritiske telekommunikasjonssystemer primært driftes av egen organisasjon.



– Det er alltid sikkerhetsrisiko knyttet til utsetting av oppgaver til eksterne selskaper, og i tilknytning til å gi eksterne tilgang til våre systemer. Dette er noe vi er svært bevisst på, og kontinuerlig gjør en vurdering av, sier Nilsen til NTB torsdag.

Mener de har kontroll

Onsdag ble det kjent at Statoil har innført en rekke tiltak for å bedre IT-sikkerheten. Bakgrunnen er at et ukjent antall ansatte i et indisk IT-selskap har kommet bak brannmurene som skal hindre uvedkommende i å ha tilgang til datasystemene til Statoils plattformer og landanlegg.

Nilsen ønsker ikke å uttale seg spesifikt om Statoils sikkerhetsbrudd.



– Vi kommenterer ikke på forhold i andre selskaper. En kan aldri sikre seg hundre prosent, men med eksisterende driftsmodell mener vi at vi har nødvendig kontroll på hvem som har og skal ha tilgang til våre systemer, sier Nilsen.



– Tilgangsstyring er et sentralt virkemiddel for å sikre at rett person har tilgang i henhold til funksjonen denne innehar, men det garanterer dog ikke hundre prosent for at ikke feil kan inntreffe, sier sikkerhetsdirektøren.

