Telenor slanker toppen

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Telenor velger å kutte ned konsernledelsen med ni personer. Etter endringen består konsernets ledelse av en gruppe på tolv.

Selskapet opplyser at omorganiseringen gjøres for at Telenor skal bli et mer integrert globalt selskap og for at det skal kunne levere på sin digitale strategi. Endringene trer i kraft fra 1. mars.

Konsernets operative enheter vil bli samlet i fire klynger – Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa, samt to i Asia, fremvoksende markeder og modne markeder. Hver klynge vil bli ledet av en konserndirektør.

Samtidig opprettes det to nye enheter kalt «Services and Operations» og «Products and Customer Interaction». Den første skal standardisere og sikre utvikling og drift av nettverk, sentrale IT-plattformer, infrastruktur og fellestjenester, mens den siste vil arbeide med produkter, kundereiser og analyse.

Ny mann fra Telia

Sven Henning Kirkeng er nytt medlem av konsernledelsen. Han får ansvar for den nye produktenheten og kommer fra stillingen som markedsdirektør i Telia Norge.

Kirkeng begynte i stillingen i Telia 1. juni i fjor og går etter hvert over i ny stilling i konsernledelsen i Telenor. Telia opplyser i enpressemelding at Kirkeng fritas fra sine arbeidsoppgaver i Telia Norge med umiddelbar virkning og begynner i sin nye jobb når oppsigelses- og karantenetiden er utløpt.

De ni som går ut av konsernledelsen fortsetter som administrerende direktører i sine respektive markeder. Likeledes vil de klyngeansvarlige fortsette som lokale administrerende direktører i selskapene de leder i dag.

Økt ansvar for Svendsen

Den nye konsernledelsen - Sigve Brekke, konsernsjef

- Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør

- Jon Erik Haug, HR-direktør

- Wenche Agerup, konserndirektør med ansvar for Corporate Affairs

- Jon Gravråk, konserndirektør med ansvar for Digital Businesses

- Morten Karlsen Sørby, konserndirektør med ansvar for Transformasjon

- Sven Henning Kirkeng, konserndirektør med ansvar for Products and Customer Interaction

- Ruza Sabanovic, konserndirektør med ansvar for Services and Operations

- Petter-Børre Furberg, konserndirektør med ansvar for Asia – fremvoksende markeder

- Lars-Åke Norling, konserndirektør med ansvar for Asia – modne markeder

- Alexandra Reich, konserndirektør med ansvar for Sentral- og Øst-Europa

- Berit Svendsen, konserndirektør med ansvar for Skandinavia

Siden høsten 2012 har alle landsjefene i Telenor møtt i konsernledelsen.

– I 2015 inkluderte vi de administrerende direktørene i de operative enhetene i Telenors konsernledelse for å sikre en større nærhet til kundene og utviklingen av en felles global strategi. Med endringene som vi annonserer i dag, tar vi et nytt steg i retning av å bli et mer globalt selskap som bedre kan utnytte skalafordeler og styrke innovasjonskraften, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Berit Svendsen vil etter den nye organiseringen få utvidet ansvar. Hun har til nå vært ansvarlig for Norge, men får nå ansvar også for Sverige og Danmark, skriverDagens Næringsliv.

Petter-Børre Furberg, som blant annet har vært ansvarlig for Telenors satsing i Myanmar, er forfremmet til konserndirektør med ansvar for fremvoksende markeder i Asia.

De to øvrige nye klyngelederne er Lars-Åke Norling og Alexandra Reich. Førstnevnte blir konserndirektør med ansvar for Asia – modne markeder og sistnevnte konserndirektør med ansvar for Sentral- og Øst-Europa. (©NTB)

