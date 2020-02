Det er krevende å få nett til å funke i et 100 år gammelt kirkebygg. Heldigvis kan noen løse det for deg

En moderne arbeidsplass er avhengig av velfungerende teknologi. Derfor er det naturlig for mange bedrifter å ha egne IT-avdelinger med egne ansatte som ivaretar det teknologiske. Enten det er å sette opp nettverk, sikkerhet, eller innkjøp og installering av maskinvare.

Samtidig velger flere å fokusere på sine styrker som bedrift, fremfor å bruke ressurser på å drifte IT-løsningene selv. Forventningene er de samme: Løsningene skal fungere og være sikre.

– Digital workplace, som vi kaller det i Atea, er kanskje den største delen av strategien vår, og den består av en hel rekke med komponenter. Men det viktigste er at brukeren er i sentrum. Denne brukeren skal benytte seg av en eller annen enhet, enten det er PC, mobil, nettbrett eller møterom, og de skal kunne få tak i sine applikasjoner og data på en helt smertefri, sikker og kompatibel måte, forteller Brynjar Skauvik, leder for samhandling i Atea.

Sørger for maskinvare og programvare

Digital workplace betyr at vi tar ansvaret og gjør det lett for kunden, sier Brynjar Skauvik. Foto: Daniel Jacobsen

Han forteller at en digital arbeidsplass handler om valgfrihet. Det starter med enhetene brukerne sitter med, der forskjellige typer devicer kan leveres, enten det er PC eller Mac.

– Vi tar hele ansvaret for maskinvaren. Fra en PC kommer inn i bedriften til den forlater den. Vi sørger for at den leveres til deg utpakket, uten å levere massevis av pakker og kasser som må sendes tilbake. Når PCen er tre år gammel, kan vi hente den tilbake. Da ivaretar vi sikker sletting som er NSM-godkjent. V har all tenkelig support, vi patcher den, oppdaterer den og kan sende applikasjonspakker som alltid er oppdatert. Du skal slippe å tenke på PCen, den skal bare virke, sier Skauvik.

Programvare som kjører på maskinen er vel så viktig, og ifølge Brynjar Skauvik er det mange som ikke helt utnytter potensialet til skytjenester og andre løsninger.

– Mange kunder kjøper Office 365, installerer software, og bruker det som de alltid har gjort. Mange bruker ikke en gang skyløsninger. De er ikke bevisst på mulighetene. Mange ruller ut Microsoft Teams uten å ha en plan for det. Derfor har vi egne folk som jobber med brukeropplæring. De analyserer behovene og henter ut forretningsverdien av samhandlingsverktøy, sier han.

Sikkert nettverk er nøkkelen

Kundene setter pris på tryggheten med en løsning som driftes av oss, sier Kenneth Lund. Foto: DeltaV

Så kommer nettverksaspektet. Du må tross alt kunne koble deg opp til tjenestene effektivt og sikkert, og vite at du får hjelp om noe skulle gå galt.

– Atea har hatt god erfaring over flere år med leveranse av tradisjonell fjerndrift på kundens utstyr, så vel som as-a-service leveranser som inkluderer maskinvare, lisenser og forvaltning. Vi ser at kundene våre setter pris på at vi møter deres behov, enten det er på økonomi eller drift. Vi har forskjellige måter å levere nettverk på, men tjeneste-modellen gjør at vi tar litt mer risiko, samtidig som kunden setter pris på tryggheten og at de kan skalere kostnadene ut fra egne behov, sier Kenneth Lund, salgssjef i Ateas tjenesteavdeling.

Han forteller at Atea tar alt ansvar for nettverket til en fast pris.

– Vi tar alle oppgaver, sørger for at maskinvaren er der, sørger for vedlikehold og støtter hele livssyklusen til utstyret. Det eneste vi trenger av kunden er at de tar stilling til hvilken dekningsplan de skal ha og hvor mange porter de trenger.

– Vi vet også at kunder ofte har problemer med datasenter-tjenester fra tradisjonelle leverandører, og det løser vi ved å ta enda mer ansvar og ha full overvåking på alt utstyr. Det gjør hele verdikjeden enklere. Nettverk som Atea leverer og drifter overvåkes og driftes fra våre operasjonssentre. Der kan vi i tillegg til å håndtere uventede alarmer og endringer, så dele det vi ser med våre kunder via egne dashboard.

For alle typer kunder

Fleksibilitet er hele tiden stikkordet. Kenneth Lund sier at kundene til nettverksløsningene spenner mellom 1600 og 6 ansatte, og er innenfor alle bransjer, både privat og offentlig.

– Vi har prismodeller som passer alle, enten det er per kvadratmeter, per bruker eller per enhet. Og vi spiller sammen med andre Atea-tjenester, vi kan støtte IoT-sensorer, sikre soner for helseforetak eller spesifikke behov for 4G, sier Kenneth Lund.

Sikkerhet er naturligvis viktig i alle ledd, og skal ivaretas også utenfor kontoret:

– Med en gang du kommer utenfor bedriften din og ikke er på det lokale nettet, oppstår det problemer. Du vil ivareta sikkerheten, og sette opp løsninger som VPN eller to faktor-autentisering. Vi vet at det å få en velfungerende nettverksstruktur er helt essensielt, det må være fleksibelt og sikkert. Hva skjer hvis du befinner deg i et mindre sikkert land? Eller logger deg på et usikkert nettverk på en flyplass, spør Brynjar Skauvik.

Han presiserer at alle typer bedrifter kan tjene på å satse på digitale arbeidsflater.

Kontorer i et gammelt kirkebygg kan være utfordrende med tanke på skikkelig nettverks-dekning.

– De første som kjøper slike tjenester er de uten egen IT-avdeling. Men vi ser også at store, offentlige kunder begynner å bli interessert. Vi utelukker ingen - så lenge du er større enn 25, begynner samhandlingsfaktoren å bli veldig viktig.

Slipper å ha egne IT-ansatte

Et godt eksempel er kontorene til Peel Eiendom i Trondheim, der Atea har installert nettverksløsninger. Kontorene befinner seg i en gammel kirke fra 1914 med tykke betongvegger, som alltid har laget utfordringer for signalene. Lokalene har plass til rundt 35 personer.

– Det var viktig å spre signalene godt over tre etasjer. Så Atea har vært inne, montert aksesspunkter og sørget for at alt har fungert bra. Vi har ett nettverk som er koblet opp mot leietakere av bygget, eget nettverk for oss som er eiere, og et gjestenettverk, forteller Bjørn Lianes i Peel Eiendom.

– Det er veldig enkelt for vår del. Jeg er personlig ingen IT-ekspert, og synes det er veldig fint å få hjelp til den type ting. Atea overvåker at aksesspunktene er operative, de oppdager hvis et punkt faller ut, og fikser det over nett hvis mulig. Hvis ikke, kommer de og fikser det på stedet. Det er veldig flott å sette ut driften til noen som kan det, og som kan overvåke nettet og løse problemer, sier Bjørn Lianes.

Han forteller at bedriften har tidligere hatt en IT-ansatt, men det kan være krevende å ha én person som sitter med kunnskap om alt, når vedkommende kanskje plutselig er på ferie.

– Atea har mange folk, og de løser problemene når som helst. Det er slik outsourcing skal fungere: har du ikke mulighet til å drifte noe selv, og det er for avansert, setter du det ut til noen som kan gjøre det, avslutter Bjørn Lianes.