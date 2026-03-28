Investerer 60 millioner i datasenter

– Den gang tigget vi til oss gratis plass for noen servere, men måtte betale når pengene begynte å komme inn, sier eieren av Blix Solutions, Eirik H. Blix, som vi møter i datasentrene på Rommen og på Lindeberg.
Det helt norskeide datasenteret Blix rir på «exit»-bølgen av oppmerksomhet rundt hvor data prosesseres og lagres. I sitt datasenter på Rommen i Oslo har de nylig investert 60 millioner kroner, finansiert via banklån og leasing.
Parallelt med ombyggingen har Eidsiva Digital levert tre uavhengige fiberveier inn til datasenteret for å sørge for robust kommunikasjon. I tillegg har datasentrene til Blix fiber fra de fleste andre store leverandører, dog ikke tre separate føringsveier fra de andre.