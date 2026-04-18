– Jeg er også blitt lurt en gang. Det var ordentlig pinlig.

Haugstøyl setter seg helt opp i hjørnet i sofaen. I mørkeblå dress, men med åpen skjorte. Han fremstår mer som traust enn smørblid sørlending. Som naturlig er for åmlinger. Han vokste opp i Åmli, som ligger mellom kysten og fjellbygdene i Agder. Faren var båtbygger, mora banksjef.

Mens sjefene i Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kommer med sine årlige trusselvurderinger, kommer Haugstøyl med NSMs risikovurdering. I år handlet den blant annet om store sikkerhetshull i datasystemene til statlige institusjoner som er underlagt sikkerhetsloven.

Haugstøyl brukte egne ansatte hackere til å ta seg gjennom systemene.