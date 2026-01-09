Foto: Eirik Helland Urke

Trønderen Theis Maker (28) har utviklet en helt spesiell dings.
Med enkle kommandoer kan den finne og hacke PC-en din og alle slags enheter som måtte være i nærheten.
Sikkerhet

Satser alt på «hacker-dings» fra kjøkkenbordet i Oslo

«Hack the camera», skriver trønderen Theis Maker (28) på mobilskjermen. Noen sekunder senere ruller en direktesendt videostrøm over displayet.

9. jan. 2026 - 05:00

Kommandoene er like enkle som de er skremmende: Ved å skrive «bruteforce everything», forsøker maskinen automatisk å hacke seg inn på alle tilgjengelige enheter i nettverket.

Digi er på besøk i en toromsleilighet i Ekebergskrenten som minner lite om et tradisjonelt gründerkontor. Esker med KI-moduler fra Nvidia tårner seg opp side om side med spesialiserte nettverkskort og antenner – et tydelig tegn på et prosjekt som har tatt over tilværelsen.

Her foregår både utvikling, programmering og montering i egen regi. Resultatet er en cyberenhet som ved første øyekast ligner en liten hjemmeruter, men som er designet for å kartlegge og angripe digitale nettverk.

