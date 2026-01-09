Satser alt på «hacker-dings» fra kjøkkenbordet i Oslo

Kommandoene er like enkle som de er skremmende: Ved å skrive «bruteforce everything», forsøker maskinen automatisk å hacke seg inn på alle tilgjengelige enheter i nettverket.

Digi er på besøk i en toromsleilighet i Ekebergskrenten som minner lite om et tradisjonelt gründerkontor. Esker med KI-moduler fra Nvidia tårner seg opp side om side med spesialiserte nettverkskort og antenner – et tydelig tegn på et prosjekt som har tatt over tilværelsen.

Her foregår både utvikling, programmering og montering i egen regi. Resultatet er en cyberenhet som ved første øyekast ligner en liten hjemmeruter, men som er designet for å kartlegge og angripe digitale nettverk.