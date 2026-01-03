Utvikler fremtidens kvantepartikler i Skandinavia

– Dette er faktisk Microsofts største laboratorium i hele verden, sier Chetan Nayak, og slår ut med armene. Han er professor i kvantefysikk og en av Microsofts fremste eksperter på kvantemaskinvare – en såkalt «Technical Fellow».

Til vanlig jobber han i California, der teorien bak Microsofts kvantedatamaskin utvikles, men nå står han foran oss i et nokså anonymt kontorbygg i Danmark. Det er her teori skal bli til virkelighet.

Ti kilometer nord for København, i den lille byen Lyngby, ligger det grå kontorbygget på 17.000 kvadratmeter med en bitteliten Microsoft-logo over inngangsdøren. Flere vi møter vet ikke en gang at teknologigiganten holder til her: Butikklogoene hos Lyngby storsenter på den andre siden av gaten er mye mer iøynefallende.