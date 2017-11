Her bygges wifi-nettet som tåler tusener av brukere, på bare noen timer

På Norges største digitaliseringeringskonferanse, Atea Community, er det ikke få enheter som vil ha tilgang til det trådløse nettet. Med 1400 deltakere på i løpet av dagen, blir det hard belastning på det midlertidige wifi-nettet. Det settes opp en dag eller to i forveien, tas ned samme kveld som arrangementet er ferdig, og nøkkelen er den spesialutviklede teknologien som ligger bak hvert enkelt nettverkspunkt.

Det er ikke store saken, men Arbuas wifipunkter er kraftfulle. Dersom det er behov for mer kapasitet, er det bare å øke antallet i takt med veksten av brukere.

- Dette er ett av de mest framtidsrettede midlertidige nettverkene som settes opp i landet, forklarer Stian Elde, Channel Manager for Aruba nettverk som er en del av Hewlett Packard Enterprise.

Sammen med Atea står Aruba for leveransen av nettverkspunkter til det massive eventet på Telenor Arena, og med hundrevis av eksisterende og potensielle kunder i hallen, bør det funke perfekt hver gang. Det er ikke Elde nervøs for, for Aruba har en fleksibilitet som få kan matche. Men hva betyr det for en bedrift, der det trådløse nettverket er en fast installasjon, og ikke trenger å være med på turné Norge rundt?

– Når nettverket er fastmontert hos en kunde, så tenker vi fleksibilitet på en litt annen måte. Det er evnen til å kunne tilpasse seg brukernes behov, fra de største til de minste. Det er forskjell på behovene fra de minste bedriftene til de aller største, og hos oss har vi de samme produktene som kan leveres med ulike oppsett som gjør at de passer inn til alle og kan tilpasses til det nettverksdesignet og behovene kunden har. Evnen til å skalere er en egenskap som flere og flere retter skarpt fokus på, og folk er opptatt av å kunne ha muligheten til å endre på alle tingene i sin forretningssfære dynamisk etter som behovene som endrer seg.

Kjetil Nesvik fra Atea, ved siden av et nettverkspunkt fra Aruba, under Atea Community 2017

Oppgraderer wifi uten nedetid

Inne på Telenor Arena, i folkemengden, er de hvite wifi-punktene fra Aruba knapt synlige. De er montert høyt for å makse ut sendeeffekten i folkemengden. Det er litt over tyve av dem på arenaen, men om det skulle dukke opp behov for endringer underveis betyr ikke det at nettverket må tas ned av den grunn.

– Det er en av funksjonene vi er unike på, at det er mulighet for å kjøre en full oppgradering av programvaren i hele løsningen mens nettverket er fullt operativ, uten at brukerne på noen

måte merker dette. Dette betyr blant annet at man kan gjøre oppgraderinger av nettverket i vanlig arbeidstid uten risiko. Vi har blant annet gjort dette selv på våre egne kundearrangementer, der vi midt under en keynote oppgraderte hele nettverket i salen mens sjefen i Aruba stod på scenen og brukte det aktivt til demonstrasjon under sitt foredrag, forklarer Elde.

– Alle forventer at man skal kunne fortsette å jobbe på det trådløse nettet, uten å bli avbrutt.

Det løser Aruba ved å tilby et trådløst nettverk enten som en lokalt driftet tjeneste, med en egen kontroller, eller som en fullt ut levert skytjeneste. På Telenor Arena er de 24 punktene som er spredt runt arenaen driftet av lokale kontrollere som er satt opp på forhånd og følger med turneen.

Et smartbygg sover ikke

For de organisasjonene som har tatt digitaliseringen fullstendig inn over seg, og tatt et langt steg ut i en verden med smarte bygg, er det også viktig å tenke på det trådløse nettverket. Internet of Things er et trådløst fenomen og krever sitt av infrastrukturen. Når alle termostater, potteplanter og dører skal være online, legger det enda en belastning på byggets nettverk.

– Med IoT er jo bygget du holder til i også på nett, hele tiden. Det krever at nettverket kan hamle opp med å gjøre de riktige prioriteringene som skal til i nettrafikken, så hver tjeneste får den kvaliteten den trenger, forklarer Elde.

I Aruba-nettet er dette behovet lagt til rette for, så potteplantenes varsling på behov for vanning ikke går på bekostning av en videokonferanse med en kunde. Infrastrukturen er smart og kan lese og forstå applikasjonene som går i nettverket, og prioritere dette riktig ut fra hva som er tidskritisk for riktig kvalitet.

Sikkerheten må ivaretas

Tok storeslem i Gartner-kåring Gartner Group plasserte tidligere denne uken Arubas trådløse nettverk øverst i sin «magic quadrant» for trådløs nettverksteknologi. De kom først i seks av seks kategorier for ulike bruksområder for trådløse nettverk, og rykket dermed opp fra fjorårets «magic quadrant» der Aruba havnet på andreplass. Bruksområdene som Gartner Group ser på, er blant annet brukstilfeller som utskifting av eksisterende trådløst og kablet nettverk, og bruk av hovedkontor med satellittkontorer koblet til.

Med en sterk økning i både antall enheter, spesielt innenfor IoT, og bruksområder på den samme infrastrukturen, blir det stadig viktigere å prioritere arbeidet med sikkerhet i en slik løsning. Det er noe som ofte ikke tas nok hensyn til i trådløse nettverk. I sikkerhetsporteføljen som følger med Aruba-nettverket, kan man både styre autentisering av brukere, profilering av alle enheter som kobles til nettverket, og koble sikkerhetskomponentene sammen.

Etterhvert som bruk av trådløs infrastruktur brer om seg vil det være avgjørende å ha kontroll på hvem og hva som faktisk er tilkoblet nettverket til enhver tid. I tillegg må nettverket kunne gjøre automatiserte aksjoner dersom det skulle vise seg å være et sikkerhetsbrudd på én eller flere enheter som er tilkoblet.

– Vi har hele tiden inkludert muligheten for å plukke opp ulike hendelser i nettverket, og finne ut hva som skjer i nettet så de riktige prioriteringene i trafikken kan gjøres. Telefoni har høy prioritet, mens annen trafikk kan reduseres til fordel for den, for eksempel. Dette er noe som alltid har vært Aruba sitt varemerke, sier Elde.

Skalerer fra dag én

For Atea, som leverer Aruba-nettverk til sine kunder og har årevis av erfaring med installering av disse, er det naturlig å råde kundene til å legge tung vekt på skalering av nettverket. De ser at flere kunder kvier seg for å installere et nettverk som kan være utdatert om kort tid.

– De har kommet langt i forhold til andre liknende produkter i samme kategori, med tanke på fleksibilitet. Aruba er såpass fleksibelt at man kan starte med ett punkt om man vil, og jobbe seg oppover derfra, forklarer Kjetil Nesvik i Atea, Han jobber tett på Hewlett Packard Enterprise som leverer Aruba, og ser ofte at hans kunder setter pris på mulighetene til å bygge trådløst nettverk litt sten på sten.

– Noen av bekymringene som dukker opp er knyttet til hva som skjer med den eksisterende installasjonen om et par år. Dermed blir de sittende på gjerdet, og det trådløse nettet funger er kanskje ikke optimalt i mellomtiden. Om bedriften er i rask vekst, tar det ikke lang tid før det trådløse nettverket henger etter i utviklingen. Det kjekke med Aruba er dets evne til å vokse videre med bedriftens behov, forklarer Nesvik.

Eie, eller kjøpe nøkkelferdig tjeneste?

Under Atea Community stripses wifi-punktene fast. Det er fordi de transporteres fra event til event over hele landet.

For bedrifter som vokser raskt, har innleie av IT-utstyr vært en økende trend de siste årene. hvorfor skal en bedrift som ikke driver med IT, som et hotell eller en butikk, kjøpe inn masse utstyr som snart er utdatert uansett? Nå får stadig flere øynene opp for å gjøre det samme med nettverket i bedriften.

– Atea er jo i full gang med å levere trådløse nettverk som en tjeneste, de har kunder som betaler et fast beløp hver måned og om kundene vil kan de skalere oppover eller nedover. Alt basert på hva kunden som bruker har behov for og forhandler frem, sier Elde.

– Flere ønsker å leie utstyr, det gir bedre sikkerhet. Vi ser nå en trend der faktisk også de største og mest distribuerte nettverkene også etableres som en nøkkelferdig tjeneste fra våre forhandlere. De er mange eksempler på dette hos kunder innenfor eksempelvis retail og hospitality, sier Elde.

Selv om mange nå ønsker å leie hele nettverket, er det også de som vil gå den klassiske ruten.

- Det er ganske mange som ønsker å få et ferdig bygget nettverk levert av oss i Atea, og velger å ikke leie også. For oss er det viktigst at kundens brukere får en best mulig opplevelse av det trådløse nettverket, med minimalt med trøbbel, sier Nesvik.

Atea kan levere Aruba-nettverk til kundene sine, som en fullt ut driftet løsning der hele infrastrukturen og driften er leid inn, kjøpe kun enhetene og la IT-avdelingen drifte intern eller bruke Atea som konsulenter på optimal drift av nettverket.

– I Atea finner du et av de største kompetansemiljøene på Aruba-nettverk i Norge. De har nærmere 50 konsulenter som er sertifiserte på våre produkter. En slik sertifisering er grundig dokumentering av kompetanse og en trygghet for kundene, sier Elde.

– Med Aruba er det ingen grunn til å sitte på gjerdet lenger, man får enkelt og greit et nettverk som dekker både dagens behov og fremtidens. Det gjør at man sparer betraktelige kostnader i og med at man bruker det samme utstyret, avslutter Nesvik.