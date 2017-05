Endelig er den lokale varianten av skytjenesten Microsoft Azure, kalt Azure Stack, snart tilgjengelig i Norge. Vi liker å kalle teknologien for Den norske sky.Azure Stack ble lansert som et technical preview for et år siden, og nå er straks den endelige versjonen her.

Selv om det er mange likhetstrekk mellom Azure, som bransjen kjenner godt, og Azure Stack, vet vi at det likevel er mange store og små spørsmål bransjen lurer på. Vi gir derfor ordet til Kjell-Tore Espeseth, teknologidirektør i TeleComputing, som kjenner meget godt til hvorfor Azure Stack er en ideell IT-løsning for innovative bedrifter.

#1: Hva er Azure?

– Azure er en skytjenesteplattform som tilbyr lagring, virtuelle servere og over hundre forskjellige tjenester. Bedrifter kan bruke den gjennom en selvbetjeningsportal der du for eksempel kan scripte og bruke grensesnitt for å skape tjenester, ressurser, og så videre. Den følger en pay-as-you-go-modell, der du bare betaler for de funksjonene du bruker, på timebasis.

Azure er det som kalles en offentlig sky, som innebærer at alle dataene dine og prosesseringen skjer på ett eller flere av de mange datasentrene til Microsoft rundt i verden. I overgangen til nettskyen har mange derfor valgt en hybrid nettsky, der noe ligger i den offentlige skyen, mens noe ligger på lokale servere.

– I dag er det en større enighet i bransjen om at denne delingen nok vil bli den dominerende løsningen. Faktisk sier 72 prosent av IT-beslutningstakere at de kommer til å ta i bruk en hybrid nettsky.

#2: Hva skiller Azure Stack fra «vanlige» Azure?

Azure En åpen, fleksibel og foretaksdimensjonert nettskyplattform, skapt av Microsoft. Azure Stack Azure Stack kan ses på som en lokal Azure i Norge, for norske kunder, der du kan ha dine data og servere lokalt i landet du holder til. Dette får små og store bedrifter til med Azure

– Når du ser på Azure som plattform, så består den av et flertall globale datasentre over hele verden, spredt over 30 forskjellige regioner. Azure Stack er en versjon av Azure hvor data kan lagres og behandles i Norge. Det kan være kundens egne, eller de kan benytte seg av datasentre fra en lokal tjenesteleverandør, som oss i TeleComputing.

Det har vært mulig å kjøre Azure som en hybrid sky tidligere, men det har i stor grad skjedd gjennom et ekstra lag «på toppen» av Windows Server. Azure Stack er programmert fra bunnen av for å være en hybrid nettsky. Det gir Stack en rekke fordeler.

#3: Hva er fordelen med å bruke lokale datasentre?

– Alle de store globale datasentrene ligger fysisk langt unna Norge. Det betyr at du kan få problemer med svartider.

– En annen stor utfordring en del kunder har hatt, gjelder lagring av data. Rent juridisk kan det å lagre dem i utenlandske datasentre være problematisk, og flere kunder har også et ønske om å kunne forsikre sine kunder igjen om at alt er lagret på servere her i Norge, eller i Sverige, for å unngå usikkerhet i kundedialogen.

– Det er også fordeler ved å ha en lokal partner å forhandle med. Når du kjøper tjenester fra disse globale datasentrene er du en veldig liten kunde i et stort marked. Du kan ikke diskutere prismodeller eller avtaleformer. Med en lokal partner som kjenner din bedrift kan du ta det opp til diskusjon, og det er samtidig lettere å få videre veiledning.

#4: Er det noen ulemper?

Kjell-Tore Espeseth, teknologidirektør i TeleComputing og ekspert på Azure.

– Det du går glipp av med Azure Stack er den enorme størrelsen og skalerbarheten til Azure som har langt større dimensjoner enn i lokale datasentere i Norge. Men på den annen side er det ikke særlig mange norske virksomheter som har reelle behov for å spinne opp titusenvis av servere på kort tid. Kapasiteten og skalerbarheten vi vil tilby fra vårt datasenter derfor vil være mer enn nok for de aller, aller fleste norske virksomheter

– I tillegg har du jo det faktum at nye tjenester og oppgraderinger utvikles først i Azure, og når de ser at det fungerer vil de implementere dem i Azure Stack. Så det blir en viss forsinkelse.

#5: Går det an å kombinere Azure Stack og Azure?

– Ja! Den store fordelen er at det er samme plattform, og om du bygger applikasjoner eller utvikler tjenester i Azure eller Azure Stack, kan de lett flyttes mellom begge to. Du trenger ikke skrive om noe som helst.

– Du kan også velge hva du ønsker å legge til globale datasentre, hva du vil ha i lokale, og til og med ha deler liggende i tradisjonelle datasentre som ikke er del av noen skyløsning. Via en tjenesteleverandør som oss trenger du ikke engang å velge, fordi vi hjelper deg med å kombinere forskjellige løsninger etter behov.

Denne fleksibiliteten gjør også at virksomheten din også kan teste ut ny teknologi langt lettere fordi den blir levert av en global gigant på området. Business Intelligence, maskinlæring og kunstig intelligens er teknologi virksomheter flest kan utforske på like effektivt som i en stor skytjeneste som Azure.

#6: Hvem passer Azure og Azure Stack for?

– Ser man generelt på hvilke kunder skytjenester fungerer bra for, ser vi at det er de bedriftene som er opptatt av modernisering og digitalisering. Hvis du virkelig vil dra nytte av fleksibiliteten og skalerbarheten som ligger i skyløsninger, trenger applikasjonene å være skrevet for det. Samtidig er det lettere for en skyløsning å være så fleksibel som disse kundene trenger, siden den hele tiden er under utvikling.

Azure Stack er ekstra relevant for bedrifter som ønsker å gå delvis ut i nettskyen, og da trenger en god integrasjon mot de interne systemene. Det gjelder spesielt om de interne programmene ikke er egnet for å ta opp til nettskyen, om forsinkelsen til en offentlig nettsky påvirker brukeropplevelsen eller om det er lover som hindrer deg i å gjøre det.

– For mange kunder ser vi at det også kommer ned til magefølelsen og hva du er komfortabel med. Ikke alle er komfortabel til å flytte virksomhetskritiske IT-løsninger til nye plattformer utenfor huset.

#7: Må jeg vedlikeholde mye?

– Ja, det er faktisk litt vedlikehold. Det er et betydelig behov for å forvalte skyen etter at du har flyttet IT-løsningene dine dit. Oppsettet må konfigureres, det kommer nye sikkerhetsoppdateringer og det lanseres hele tiden nye løsninger som kanskje passer virksomheten din bedre enn de du tok i bruk for seks måneder siden.

– Virksomheter vil ofte få en tryggere og bedre IT-løsning i skyen, men driftsoppgavene forsvinner ikke fordi du går over til nettskyen. Det er dette en service provider som oss til en hver tid tar seg av, samtidig som vi passer på at du til en hver tid har den løsningen som er optimal for deg.

Slik får du Azure Stack

Litt av Azure Stack teamet til TeleComputing Norge og Sverige, sammen med Microsoft.

Azure Stack skal bli tilgjengelig nå i midten av 2017. TeleComputing har allerede hatt flere kunder inne som har arbeidet i og testet plattformen lenge, gjennom en såkalt «technical preview». Det er mulig å bli inkludert i testprogrammet tidlig, ved ta kontakt med TeleComputing.

– Når Azure Stack lanseres vil vi hjelpe deg med å komme i gang. Da vil du få innloggingsinformasjon, og kan bruke Azure Stack akkurat som du vil gjennom en selvbetjeningsportal og APIer.

– Hvis du trenger hjelp kan vi også tilby rådgivning, utvikle strategier og hjelpe til med å designe og sette opp en rekke forskjellige tjenester i Azure Stack. For eksempel overvåkning, patching og antivirus, slik vi allerede i dag gjør med Azure. Selv om du går over til en skytjeneste trenger noen fortsatt å gjøre denne jobben, og da er vi tilgjengelige for å hjelpe.