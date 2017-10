Skulle bare sondere markedet, endte opp med 30 millioner i omsetning

Det hele startet som en stikkprøve på Storo i 2013: er det egentlig noen som er interesserte i elsykler? «Ja», runget over 30 millioner kroner i omsetning tre år senere.

Bak transportrevolusjonen står import- og distribusjonsselskapet EVO Konsept. Sammen med datterselskapet EVO Elsykler har de tråkket seg helt til topps med miljøvennlig fremkomst. Men, alle solskinnshistorier har en sky eller to og i EVOs tilfelle var et utdatert forretningssystem i ferd med å skape internt kaos. Redningen ble en oppgradering som tilrettela for videre vekst i en bransje med aggressiv prispolitikk og pressede marginer.

Hans Håvard Kvisle, daglig leder og økonomi- og administrasjonsansvarlig i Evo Konsept og Evo Elsykkel.

Ut med det gamle

Fordi EVO Konsept AS og EVO Elsykler samarbeider tett, er det viktig at kommunikasjonen mellom de fungerer optimalt. Det gjorde det ikke i 2015, da Hans Håvard Kvisle ble ansatt som daglig leder og økonomi- og administrasjonsansvarlig.

– Mye var basert på gammel teknologi. Dette gjorde blant annet at de to selskapenes mellomtransaksjoner skapte unødvendig tungt arbeid for meg. Jeg ønsket meg et system som gjorde at aktivitet i det ene selskapet ble enkelt generert i det andre, slik at jeg slapp dobbeltarbeid, sier Kvisle.

Logistikk og innkjøpsfakturering var to av EVOs største utfordringer fordi de ble behandlet i et utdatert system som lå på lokale servere. Kvisle, som har 30 års erfaring innen administrativ ledelse, hadde klart for seg hvilke forbedringer som måtte til. Kravene til det nye forretningssystemet var derfor høye, og disse var det kun én aktør som kunne leve opp til.

– Hvis vi ikke hadde tatt i bruk HansaWorlds system hadde det vært totalt kaos. Med deres administrative funksjoner kan vi drive med det som egentlig er kjernevirksomheten vår, som jo er å selge elsykler, sier Kvisle.

For det er nettopp dette som er HansaWorlds spesialitet – å automatisere arbeidsoppgaver slik at fokuset i bedriften ligger der det skal.

Spesialtilpassset automatisering

For å øke konkurransedyktigheten i dagens digitale marked er det essensielt for bedrifter å automatisere driftsoppgaver. Dette har Hansaworlds skybaserte ERP-løsning sørget for hos EVO. Stacy Rasmussen er daglig leder i HansaWorld Norway og peker på involveringen med EVO som innholdsrik fordi effekten av tjenesteintegreringen er så tydelig.

– EVO klarte ikke å håndtere informasjonsflyten på tvers av de to selskapene. Men nå klarer de å holde takt med den enorme veksten. Systemet håndterer alle aspektene av virksomheten - fra innkjøp og salg i butikk, til varelager og regnskap, sier Rasmussen.

I tillegg til å være tilgjengelig på 30 språk og tilpasset lover og regler i over 120 land er HansaWorlds Standard ERP-system unikt fordi det kan spesialtilpasset for å møte særskilte behov. Med Hansa Application Language (HAL) kan endringer gjøres direkte i applikasjonen i stedet for å bruke et verktøysett for hvert respektive program. I følge Kvisle er det denne løsningen som gjør at de to selskapene nå kommuniserer så godt.

Stacy Rasmussen, daglig leder HansaWorld Norway.

– HAL gjør det for eksempel mulig å generere salgsordre i EVO Konsept når du legger en innkjøpsordre i EVO Elsykler eller vice verca. Det sparer vi utrolig mye tid på, sier Kvisle.

– Det var også viktig for oss at butikkene til EVO Elsykler ikke bare ser hva de selv har på lager av elsykler, men også får direkte tilgang til informasjon fra importbedriftens lager. Det løste HansaWorld fint for oss.

På lik linje med resten av Standard ERP, samsvarer også HAL med den overordnede strategien som går ut på å øke samspillet mellom hver komponent i programvaren.

Et fleksibelt ERP-system

I tillegg til Storobutikken der alt startet, har EVO nå seks andre butikker rundt omkring i Norge, der tre av de bruker Stadard ERP. Den enorme veksten på kort tid gjør at systemet ikke bare må ivareta nåtidens behov, men også tilby fleksibilitet for fremtidig utvikling.

For Kvisle var dette en av de viktigste faktorene da han skulle finne aktøren som kunne levere EVOs komplette ERP-system.

– Med sitt Standard ERP-system tilbyr HansaWorld en sjelden fleksibilitet og utgangspunktet av tjenestene deres er veldig vidt dekkende. Det er jo alltid behov for noen tilpasninger, men fordi dialogen er så god oppnår vi alltid de forbedringene vi ønsker, sier Kvisle.

Like barn leker best og er det én ting EVO og HansaWorld har til felles er det ønsket om å tilby fremtiden noe nytt. Med sine elsykler er EVO en av de som aktivt jobber for et utslippsfritt miljø og akkurat slike prosjekter muliggjøres med HansaWorlds innovative vri på administrative løsninger. Rasmussen tror at det ikke er lenge til mange bedrifter detter av lasset dersom de ikke tar del i utviklingen.

– Fremtiden er nå. Jeg tror ikke selskaper vil overleve lenge dersom de ikke innser at arbeidsmetodikken må tilpasses automatiseringsteknologien som allerede har truffet markedet. Selv om det er kostbart å endre arbeidsmetoder og interne prosesser så er dessverre alternativet lagt mer kostbart, sier hun.

Det som i 2013 startet som en sondering av elsykkelmarkedet har blitt historien om et lite selskap som klarte å håndtere en svært kraftig vekst uten å miste kontrollen. Men gode råd blir fort dyre i et marked hvor pris og effektivitet avgjør om du lykkes, og da er det viktig med en god støttespiller. Akkurat som elsykkelen benytter seg av den elektriske motoren for raskere framdrift, blir EVOs tråkk mot fremtiden mindre tunge med Standard ERP som en del av maskineriet.

– Nå har vi kontroll på verdiene våre igjen, smiler Kvisle.