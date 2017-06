Det trengs heftige maskiner for å lage lekre animasjoner

Du ser dem så godt som hver dag, spesielt om du følger med på mediekanaler. Elegante, stilige dataanimasjoner.

Serier trenger dem for tittelsekvensene sine. Reklamer og annonser bruker dem. TV-programmer bruker dem. Og det er kanskje enkelt å glemme hvor mye kreativitet og jobb som går til disse animerte snuttene som kanskje synes på skjermen i bare noen sekunder. De sekundene kan være med å skape identiteten til en hel TV-kanal eller en merkevare.

De kreative hodene som utformer slikt trenger skikkelige verktøy for å få visjonen sin realisert. Du kommer langt med kreativitet og skaperglede, men det er også essensielt med teknologi som muliggjør å utføre ideene.

Samtidig må denne teknologien være til å stole på. Ikke alle bedrifter har tid eller ressurser til å drive support på sin maskinvare.

Velkjente prosjekter

Franck og Bonsak har lang erfaring med dataanimasjon. Det trengs skikkelig maskinvare for å utføre jobben. Foto: Racecar

Designstudioet Racecar vet godt hvor viktig det er. Den lille gjengen på 8 ansatte, med animatører, illustratører og grafiske designere, har stått bak mange veldig profilerte prosjekter de siste årene. Rebranding av TV-kanaler som TV3 og NRK 3. Introer til serier som Mammon, Costa del Kongsvik eller Unge Mødre. En lang rekke reklamefilmer, vignetter, presentasjonsfilmer og kortfilmer. Alt dette fra et nokså lite kontor på Bislett i Oslo.

Byrået har en relativt lang historie bak seg – det ble startet i år 2000 av flere erfarne designere og animatører. Blant disse var Bonsak Schieldrop, med bakgrunn i blant annet musikkproduksjon og NRK.

– Vi lager animert innhold for film, TV, og andre som trenger denne type innhold. Det vi gjør kalles «motion graphics» på engelsk, og vi har et ganske bredt spekter med oppdrag for mange forskjellige kunder. Vi har de store jobbene, som en ny profil for TV3, eller de mindre jobbene, som å lage en fem sekunder lang presentasjon som skal brukes på Facebook, forteller Bonsak.

– Vi varierer også jobbene våre veldig når det gjelder stil, forteller hans kollega Franck Aubry.

– Vi setter litt stolthet i at vi kan levere ting som ser veldig forskjellige ut, sier han.

Profesjonelt miljø

Både Franck og Bonsak har i stor grad lært seg design fortløpende. Franck har utdannelse som animatør, Bonsak som arkitekt. Begge er enige i at nykommere til bransjen kanskje har det litt enklere i dag, da det nå finnes dedikert utdannelse for «motion graphics» både i Norge og utlandet. Da Racecar startet var det andre tider, og selskapet var tidlig ute med å satse på animert innhold i Norge.

– Nå er miljøet mye større, det er mange leverandører, og konkurransen er tøffere. Det er kjempeinspirerende å gjøre det vi gjør, fordi vi er ikke alene lenger, sier Bonsak.

– Folk blir bare flinkere. Det norske miljøet har gått fra å være hobbyrom-preget, til å holde internasjonal standard, og det er veldig kult å være en del av det, forteller Franck.

– Vår styrke er imidlertid at vi ikke er superspesialisert på én ting, og at vi går ganske bredt når det gjelder stil. Derfor må vi alltid pønske ut nye ting og lære oss ting vi ikke kan, sier han.

Krever avansert teknologi

Inntil nylig brukte Racecar utelukkende Mac. Nå trives de med kraftige Windows-maskiner. Foto: TU Story Labs

Utviklingen og konkurransen betyr ikke bare at kreativiteten må være på topp, men også at maskinvare-parken må holdes moderne. Flotte dataanimasjoner må nødvendigvis gjøres på tunge, dyre datamaskiner. Racecar byttet nylig store deler av maskinparken sin fra Apple til Windows-baserte maskiner levert av MPX, etter å ha brukt OS X så godt som siden starten. Apples programvare og maskinvare har tross alt lenge vært synonymt med kreative yrker.

– I år 2000 var Mac OS et veldig trivelig plattform å bruke. Ikke minst fordi vi gjorde mindre 3D-arbeid enn det vi gjør nå. Men 3D-ytelsen har alltid vært bedre på PC, Apple har alltid ligget bak med sin implementering av OpenGL-grensesnittet, sier Bonsak.

Franck Aubry er enig i at PC-plattformen er blitt bedre for deres behov:

– I 3D-verdenen går vi nå fra at regnekraften bruker hovedprosessoren til at grafikkkortet brukes mye mer. Det er en utvikling som er viktig for oss. Vi har jobbet med noen prosjekter der ett bilde kunne ta en halvtime å rendre. Nå kan det ta så lite som 30 sekunder å rendre ett tilsvarende bilde. Det sier seg selv at det lar oss eksperimentere litt mer, samtidig som vi opprettholder leveringsfristene, sier designeren.

Windows-maskinene som byrået bruker er, som arbeidsstasjoner flest, lette å skreddersy og oppgradere, samtidig som maskinvaren og programvaren spiller bra sammen.

– Det å kunne hive inn tre Nvidia 1080-kort i en maskin, og vite at renderingmotoren vår kan bruke alle tre, er som å ha tre arbeidsstasjoner i ett, nevner Bonsak Schieldrop.

– Det er fortsatt mye programvare som bare finnes på Mac, men også omvendt. Og vi har ofte vært misunnelige på mange av de mer eksperimentelle programmene som har kommet til Windows først, og har tatt mange år før de nådde Mac, sier Franck Aubry.

Enkelt å sette sammen

Ny renderslave fra MPX under testing til venstre, en eldre Mac til høyre. Foto: TU Story Labs

Det er også et viktig poeng at designbedrifter uten en IT-avdeling ikke har tid til å knote med å få ting til å fungere, og de to designerne er klare på at det har vært overraskende smertefritt å gå over til Windows-verdenen.

– Vi trodde vi måtte betale for dedikert support da vi gikk over til PC i våres, fordi vi var sikre på at vi kom til å møte på masse trøbbel. Men det er det eneste vi ikke trengte å betale for, fordi overgangen var så enkel, nevner Bonsak fornøyd.

– Før var konfigurasjon noe som var skummelt. Du hadde kanskje en kompis som fant ut på nettet hvilket grafikkort som passet til hvilket hovedkort. Nå har vi mer trygghet siden vi kjøper rett fra MPX, og samtidig ser vi at ytelsen er fantastisk mye bedre, i hvert fall når det gjelder 3D, som vi jobber med, avslutter Schieldrop.

Begge designerne er enige i at selv om profesjonelle arbeidsstasjoner fortsatt koster mye penger, er ytelsen per krone mye større med Windows-maskiner, samtidig som det er enkelt å konfigurere og vedlikeholde dem. Og det er ingen stor utfordring å bruke dem heller, selv om man er vant til et annet operativsystem i utganspunktet.