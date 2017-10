Du kan stå midt ute i skogen og fortsatt printe ut ting på jobben. Hvorfor vet ikke flere om det?

Produktsjef i Konica Minolta, Christian Nyhus.

– Det er akkurat som om folk tror det er en maksgrense for hvor tunge dokumenter du kan printe ut fra mobilen – det stemmer jo ikke!

Christian Nyhus klør seg litt i hodet av hvor få som benytter seg av mobilprint i dag. For å være på den sikre siden, utførte produksjefen i Konica Minolta en spørreundersøkelse på over 100 av sine kunder, der det viste seg at nesten 90 av de ikke printet fra mobilen. Omtrent alle disse begrunnet det med at de aldri hadde hørt om mobilprint eller ikke vet hvordan man gjør det.

– Jeg hadde jo håpet at tallene skulle peke litt mer i vår favør, smiler Nyhus.

– Men da er det jo en perfekt mulighet til å opplyse folket om noe som vil gjøre arbeidshverdagen deres betraktelig mer fleksibel, sier han.

Konica Minolta har i flere år tilbudt flere mobilprint-tjenester, men det er det ikke mange som vet om. Kanskje fordi det for fem år siden var mindre vanlig å bruke moben i jobben? Dessuten var det ikke dagligkost å ha mobil tilgang til lagringstjenester som Dropbox eller Onedrive, så derfor var scanning til disse via telefonen ofte helt utelukket – forståelig nok.

Men i dag er det mer vanlig, faktisk ofte tilfellet, at mobiltelefonen er favorittkollega og trofast følgesvenn. Fordi behovet for print eller scan kan dukke sporadisk opp i løpet av en jobbhverdag, er det derfor ålreit at dette skjer enklest mulig. Her er et par grunner til hvorfor du bør hive deg på mobilprint-bølgen (og ja, det er svært trygt):

#1 Du trenger bare én app - og den er gratis

Mobile Print heter den, tar ca 6 sekunder å laste ned og funker på alt fra iOS og Android til Windows 10. Det vil si at du kan laste ned filer fra nettet og sender til printeren i tillegg til å scanne dokumenter rett til mobilen og lagre de der.

–Hvis du åpner appen kan du scanne direkte til iCloud eller Dropbox eller disse type lagringsmedier. Av de mobilutskriftstjenestene vi har er denne appen den mest omfattende fordi den tilbyr begge deler uten å komprimere kvaliteten på noen av de, sier Nyhus.

Appen kan lastes ned fra App Store, Google Play eller Windows Phone Store og koster ingenting.

#2 Du kan jobbe når som helst, hvor som helst

– Så lenge du har mobildekning, påpeker Nyhus.

Mobile Print-appen fungerer kun når den er logget på samme Wi-Fi som printeren, befinner du deg imidlertid utenfor kontorets internettilgang kan løsninger som Google Cloud Print eller mail-utskrift som kan benyttes.

– Med mail-utskrift sender du rett og slett en mail til printeren akkurat som du ville gjort til en kollega. forskjellen er at printeren svarer med å gjøre en utskrift av dokumentet du har sendt, sier Nyhus.

Hvis du er på huset derimot, bruker du bedriftens wifi. Og da stiller du deg kanskje kritisk til sikkerheten på det hele, i og med at besøkende også må få tilgang til denne fleksibiliteten. Det kommer vi til nå.

#3 Sikkert for både gjest og ansatt med trådløst

LAN-tilgangspunkt

Av sikkerhetsmessige årsaker får ikke alltid gjester lov til å logge seg på en bedrifts Wi-Fi. Hva gjør man da når Mobile Print for gjester forutsetter at de er koblet på samme nettverk som printeren? Svaret er Access Point – en ekstramodul Konica Minolta har utviklet slik at maskinen kan lage sitt eget nettverk.

– Jeg tror ikke det er så mange som kjenner til den muligheten med Access Point, men det er fordelaktig hvis gjester har behov for å printe eller scanne noe etter et møte, sier Nyhus.

Appen kjører på et konsept Konica Minolta har navngitt "ID og Print", som, i motsetning til serverløsninger, sender utskriften direkte til harddisken. Gjesten som da skal printe ut oppretter et engangspassord for en spesifikke utskriften og taster dette inn på printeren. Komplisert? Vi kommer til det òg.





#4 Det krever ca ingen teknisk kunnskap

60 prosent av de som svarte "nei" på produktsjefens undersøkelse hadde ikke hørt om mobilprint eller manglet

1-2-3-4 steg til mobilprint: Oppsett av mobilprint er lett! Ta en titt på disse fire stegene for steg-for-steg forklaring til din telefon og brukerveiledning. Klikk her

kunnskap om hvordan man bruker det. Heldigvis er det nærmest ingen læringskurve på Mobile Print fordi funksjonene er integrert i mobile operativsystemer (Android, iOS) eller bruker mobilteknologi som allerede ligger i telefonen din.

– Vi i Konica Minolta har en hubspot der vi tracker trendene på hvordan våre ansatte jobber. Vi ser at måten vi jobber på stadig blir mer fleksibel og uforutsigbar, så behovet for mobilprint vil absolutt bli større med årene som kommer, sier Christian Nyhus og legger til:

– Da er det jo kjekt at det er så enkelt.