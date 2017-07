Du trenger bare noen skjermer for å gjøre reklameplakater digitale

Dagene da bedrifter brukte statiske reklameplakater for å vise frem tjenestespekteret sitt i lokalene sine, ofte med kjedelige presentasjoner som gikk i loop på skjermene for de bedriftene som hadde oppgradert fra reklameplakater til mer moderne skjermer, er nå snart forbi.

Digitale, intelligente skilt tar over for gammeldagse informasjonstavler og skjermer. Prinsippet for den nye generasjonen reklameskjermer er jo ganske logisk og relativt enkelt i gjennomføringen: En eller annen form for skjerm, som viser oppdatert informasjon hentet fra en server.

Forskjellen fra en Powerpoint-presentasjon er at informasjonen er altså dynamisk, alltid tilkoblet, og kan berikes med forskjellige småprogrammer - widgets - og andre elementer som gjør opplevelsen mer interaktiv og levende.

Stor fordel for bedriften

Det er ikke bare store firmaer med mange ansatte som ser nytten i digitale skilt. De er like nyttige på spisesteder eller butikker. Bilde: Sandor Matè

Mulighetene er enorme: Informasjonsskjermer på togstasjoner eller flyplasser, alltid oppdatert med korrekte avganger og annen relevant info. Butikker som kan vise frem vareutvalget og spesifikke tilbud. Kontorbygg som bruker skjermene til interninformasjon, meldinger til besøkende, eller kart. Banker som strømmer aksjekurser til kunder, kanskje med relevante finansnyheter på siden. Og hva med en feed rett fra sosiale medier, som viser brukernes interaksjon med bedriften, og dermed øker engasjementet?

Alt som egentlig kreves fra disse bedriftene er skjermer som kan henges opp et synlig sted og kobles opp. All infrastrukturen er leverandørens ansvar, og informasjonen som vises på skjermen styres fra sentral programvare som sitter hos Atea. Kunden som vil ha slike skjermer, trenger egentlig bare å velge en løsning, og vise til hva slags data de ønsker å dele med sine besøkende. Deretter blir alt automatisk matet inn og kontinuerlig oppdatert.

Det som er interessant er at det ikke nødvendigvis bare er store bedrifter og organisasjoner som har noe å tjene på intelligente skilt. Også langt mindre firmaer har tatt i bruk slike løsninger, til glede for sine kunder.

Muligheter for alle

For eksempel restauranten Casa Mia Take Away i Arendal, der daglig leder Sandor Maté har satset på å utstyre spisestedet med tre skjermer, som fungerer i hovedsak som høyteknologiske menyer:

– Vi har tre forskjellige skjermer, i forskjellige størrelser, plassert på tre steder i restauranten. Ved inngangen har vi en skjerm på 32 tommer, som er satt opp mot vinduet, slik at kunder som er utenfor kan se bilder av maten og lignende. Inne i lokalet har vi hovedmenyen på en skjerm på 55 tommer. Vi har også en mindre skjerm ved kassen der folk kan se den samme informasjonen, forteller Maté.

– På alle skjermene har vi rullerende bilder av rettene våre øverst på skjermen, mens hoveddelen av skjermen er menyen med alle prisene. Nederst på den største skjermen har vi en Facebook-funksjon, der alle anmeldelser av oss som blir lagt ut på Facebook-siden, blir automatisk synlige. Dette har vist seg å være veldig populært! Folk skjønner at når de skriver noe på Facebook, blir det lagt ut på skjermen med en gang, og mange synes det er veldig kult. Det skaper mye aktivitet på siden vår, sier restaurantsjefen.

Sandor påpeker at menyen i hovedsak har vært den samme i 15 år, og derfor har det vært en lett jobb å overføre all informasjonen fra papir til digitalt format. Kundene kjenner seg igjen, samtidig som restauranten sparer tid og penger på å trykke nye menyer om noe skal endres.

– Det trengs bare noen tastetrykk om retter eller priser skal forandres på, og det er veldig greit for oss, påpeker Sandor Maté.

En enklere hverdag

Intelligente skilt gir et ryddig inntrykk, og har veldig mange bruksområder. Bilde: Sandor Matè

De digitale menyene har bare vært i drift et halvt års tid, og det har ikke vært noen nevneverdig behov for endringer eller utfordringer med drift, men Maté er likevel tydelig på at administrasjonen er enkel den dagen det er behov for det.

Det kanskje viktigste for en som driver et mindre sted, er at det å bruke digitale skilt føles proft, at det ser ryddig og fint ut, og at det går mer eller mindre av seg selv.

– At kundene ser anmeldelser på skjermen er også noe som får oss til å jobbe ekstra og stå på. Det gjør at kundenes erfaringer blir en åpen sak, uansett om det er positive eller negative tilbakemeldinger!

Intelligente skilt skaper en bedre opplevelse for både kunder og ansatte, og kan på sikt brukes til å analysere kundenes oppførsel, så klart helt anonymt. Kombinert med såkalte beacons kan slike skjermer også gjenkjenne kundenes smartmobiler og lokasjon, og tilpasse informasjonen enda bedre. Mulighetene er helt klart store, for alle mulige bransjer.