– Ikke tenk på datasenteret!

– Datarommet kan bli mye mer som smarttelefonen, hvor du ikke tenker over hva slags maskinvare som får alle appene til å funke – så lenge de funker. Sånn burde det i alle fall være! Du skal ikke bruke tid og energi på å tråkle sammen et datarom av alskens spesialkomponenter. De fleste oppgavene du trenger å få løst i dag kan løses av en app i en virtuell maskin, som samspiller med skytjenester, sier Morten Holsve Johansen i Lenovo.

Johansen snakker ikke om de «gode gamle» datarommene de fleste norske bedrifter kjenner. Han snakker om 2017-teknologi. Det skal ikke være nødvendig å bruke tid og penger på å flikke på infrastruktur når du heller kan tenke på det dere faktisk driver med. Det gjelder også for IT-avdelingen. Men norske bedrifter henger nok litt etter resten av verden.

La IT drive med utvikling, ikke veiarbeid

Morten Holsve Johansen og Espen Hjertø i Lenovo mener IT har bedre ting å ta seg til enn å pleie infrastruktur. Bilde: Lenovo

– Ikke engang IT-folkene dine skal tenke på datarommet, de skal tenke på det som produserer verdi. Det er hele poenget. Uansett om du jobber med rådgivning eller industri trenger du i dag avansert IT, men norske virksomheter sliter med å håndtere den nye virkeligheten som kommer krypende på dem, fordi de sitter med gammeldags, «90-talls» IT-arkitektur, sier Johansens kollega, Espen Hjertø.

Han peker på at det er mange bedrifter i konkurranseutsatte næringer som plutselig har funnet seg selv under knallhardt press fra utenlandske giganter, og vært i fare for å bli skviset ut av sitt eget hjemmemarked. Noen har svart med å modernisere seg, og de som har lyktes best har kunnet ta steget ut i verden for å selv være de som utkonkurrerer gigantene.

– Noen tror sikkert modernisering betyr nedskjæringer, men det vi ser er ofte det motsatte. De som moderniserer fundamentet i IT-plattformen sin sanerer ikke bort folk, men får i stedet mer å gjøre. Med bedre IT kan de nemlig begynne å utvikle og lage gode løsninger, i stedet for å sitte og knote med noe ingen egentlig bryr seg om, forteller han.

– IT har vært hygienetjeneste

Altfor ofte har IT vært et tilleggsområde for en finanssjef, som gjerne har andre hatter også.

De to ekspertene peker på én hovedårsak til at mange norske bedrifter henger etter: IT har vært en hygienetjeneste, og ikke en del av den strategiske planen for virksomheten. Altfor ofte har IT vært et krevende tilleggsområde for en finanssjef, som gjerne har et par-tre andre hatter også.

– Da har IT lett for å bli sett på som et «nødvendig onde», hvor det som står og går i dag funker greit nok. Men så kommer du med tre nye apper til fire forskjellige devices som skal få tusenvis av brukere, og plutselig funker det ikke mer. Hvis IT-sjefen da primært er finansperson vil han bare se at tallene ikke kommer, mens markedsfolkene står og skriker. Da ender bedriften ofte med å outsource til et eller annet sted, fordi det har de hørt er «lurt», sier Hjertø.

– Det er viktig at bedriftene fortsetter å ha sin egen IT, og det beste vil være å si «ja takk, begge deler». Ta det beste fra skyen, men behold muligheten til å gjøre det som er unikt for deg. Det som skjer når du setter bort IT i dag er ofte at du får en meny der du velger blant ulike tjenester du kan kjøpe via nettet, men det er ikke alltid det stemmer med det du trenger, legger Johansen til.

Det mest avanserte har du i hånden

For å illustrere hvor enkelt det burde være peker Johansen til mobiltelefonen. En moderne smarttelefon er som et mikroskopisk, intelligent datarom som du kan holde i hånden. Når du skal gjøre noe nytt og viktig, eller løse et problem, så finner du bare frem til en app for det. Du installerer den, og den bare funker.

Et datarom burde være som mobiltelefonen – ikke et utall systemer som må pleies, men en svart boks som bare gjør det du trenger. Bilde: Lenovo

– Mobilen er noe av den mest avanserte IT-en som finnes, langt mer avansert enn et gammeldags datarom – og du kan holde den i hånden! Hvorfor i all verden skal du da trenge nærmest en doktorgrad for å binde sammen et gammeldags lagringssystem i en 90-tallsarkitektur, med et gammeldags nettverk mot en gammeldags server? Er det fordi «datarom-proffene» fortsetter å dyrke det vanskelige fremfor det viktige, spør Johansen.

Han forteller at ordtaket «det finnes en app for det» også kan gjelde for bedriftene , men det forutsetter at datarommene gis «app-vennlige» systemer – eller programvaredefinert infrastruktur, som det også kalles.

– Med 90-tallsmodellen finner du nok av verktøy som kan løse problemer, men de krever at du griper inn i noen servere, tildeler plass fra eller utvider et SAN, og kobler noe nettverk bare for å få det nye verktøyet til å løse den nye oppgaven. Da starter du et prosjekt, i stedet for å bare starte en app.

Du trenger ikke kaste ut alt

Med Intels avanserte Xeon-prosessorer blir små og mellomstore bedrifter i stand til å levere mer enn nok ytelse til de fleste oppgaver fra sitt eget datarom.

Det er heller ikke nødvendig med noe prosjekt for å ta steget inn i nåtiden. Johansen forteller at å sette opp et moderne supplement til 90-tallsarkitektur kan gjøres på noen få dager. Da slipper du å rive ut alt det gamle med en gang, og det blir opp til deg når du eventuelt migrerer systemene dine over.

– Det er fullt mulig å starte med et enkelt, programvaredefinert system for modernisering og nyutvikling. Da kan gamle systemer fases ut etter hvert som de trenger bedre vekstvilkår. Det nye supplementet ditt vil da ha en helt annen, appifisert fremtid, og er noe du kan begynne på når som helst, sier han.

– Når du da får behov for ny funksjonalitet kan du nærmest gå på en app-butikk og installere det du trenger. Nå vil de som driver med soning av switcher og slikt være uenige, og det får de bare være, for i praksis vil det være så enkelt. Dropp inn ny funksjonalitet, og kjør den like lett som på en mobiltelefon. Begynner det å gå sakte installerer du bare en ny node, eller offloader til skyen, sier Hjertø.

Smartere utviklere

For å avslutte med begynnelsen er det app-utvikling som blir gullgruven fremover. Det programvaredefinerte datarommet åpner nemlig for at smarte utviklere kan lage enda bedre løsninger, som selv finner frem til sine koblinger og ressurser.

– Da blir appene litt som selvkjørende biler. Hvis infrastrukturen er forståelig finner den lett frem på egen hånd, uten at du må ha folk som står med stopp-skilt og vinker i alle kryss. Om ressursene appene behøver er i en node eller i skyen spiller liten rolle for virksomheten. Det er noe applikasjonsutviklerne er de beste til å vurdere, sier Johansen.

For å få til det kreves det utviklere med digital bevissthet; altså at de skal forstå hvilke problemer IT kan løse, og å se mulighetene teknologien kan gi. Det kreves også digital kompetanse, og for å oppnå det må de få jobbe tettere på selve dataene – ikke bruke tid på infrastruktur.

– Digital kompetanse er å kunne lage løsninger til konkrete forretningsutfordringer, ikke å få 90-tallsarkitektur til å fungere, sier Johansen.