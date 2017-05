IT-systemet som hjelper nettbutikken med rakettvekst

Det er ikke bare enkelt å lykkes som sportsforhandler i Norge, og som nettbutikk er det kanskje enda vanskeligere. Likevel har Fjellsport fått det til. Med en omsetning som i år ventes å nå 300 millioner kroner, og sterk vekst i både salg og ansatte, lykkes selskapet i et tøft marked.

– Vi er et relativt ungt selskap, og fyller syv år i år. Modellen er hundre prosent nettbasert, så selv om vi har flere kanaler under Fjellsport-paraplyen har vi ingen fysiske butikker. Samtidig er vi basert flere steder i landet, så det er viktig å ha gode skybaserte verktøy, forteller innkjøpssjef Skjalg Oppebøen i Fjellsport.

Strenge rapporteringskrav – enkel løsning

Skjalg Oppebøen, innkjøpssjef i Fjellsport. Foto: Fjellsport

Oppebøen trekker frem Egmont, som har en stor eierpost i Fjellsport, som en av forklaringene på at selskapet har lyktes godt så langt. En solid, profesjonell eier medfører dog også strenge krav – særlig hva gjelder budsjetter, rapportering og estimater.

– Innen rapportering er vi avhengige av å ha gode verktøy. Siden vi er i sterk vekst er det også viktig for oss å se an utviklingen på forskjellige områder over tid. Vi må kunne analysere tallene fra mange vinkler slik at vi kan anslå hva vi trenger av varer, hva vi kan forvente innen salg og inntjening, og gi grunnlag for å sette forventninger for fremtiden, forklarer Oppebøen.

Løsningen for Fjellsport ble Qlik, levert av bWise. Løsningen driftes av Fjellsports egen IT-avdeling, og brukes for å gi selskapet innsikt på en rekke områder. IT-avdelingen holder i dialogen med bWise for å sikre at all nødvendig funksjonalitet er på plass, og for brukerne «bare funker det».

– Vi sparer veldig mye tid

– Nå har vi brukt Qlik i litt over et år, og ser at vi sparer veldig mye tid. Det er lett å sette opp rapporter, og løsningen er svært enkel å bruke. Ansatte som kanskje ikke er så drevne i Excel og andre verktøy blir lett fortrolige med Qlik, og siden det er lett tilgjengelig å få frem data slik de ønsker det blir de selv flinkere til å lese informasjon ut av tallene, forteller Oppebøen.

Ved å ha enkelt tilgang til mye informasjon blir det også lettere å gjøre prediksjoner for hvordan driften kommer til å gå fremover. Dermed får også Fjellsport kvalitetssikret både rapporter og budsjetter bedre enn før, uten at det tar for mye tid.

– Vi sitter med informasjon på flere plattformer, inkludert SAP, Magento, Mailchimp og Analytics, og løsningen hjelper oss å sette sammen og å gjøre dataene lesbare uten at vi trenger å gjøre så mye selv. I dag brukes Qlik hovedsakelig innen produkt- og innkjøpsavdelingen, men også for rapportering på kundebehandling, i markedsavdelingen, og så og si alle KPI-er hentes ut fra QlikView.

Oppebøen slår også fast at det har vært viktig med en god IT-avdeling som i samarbeid med bWise kunne få satt opp løsningen på en måte som passet for dem.

– Som med de fleste IT-systemer som ikke er rene pakkeløsninger må man legge litt tid i oppsettet selv også, men når du først får det opp å gå er det et fantastisk verktøy, avslutter han.