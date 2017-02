Disse vil gi nytt liv til alle bedrifters «må ha»-system - nå søker de nye folk

Hvorfor i alle dager føles noen typer IT-systemer som om de ennå henger igjen på nittitallet, når alle brukerne forventer at programmer skal være moderne og selvforklarende? Det er spørsmålet utviklingssjef Jan Strandbakke stilte seg før han tok fatt på det som må være en av de største utfordringene en IT-leder kan gjøre: Å lage et regnskapssystem som folk faktisk elsker. Inspirasjonen for å lage slike systemer henter de ikke fra IT-bransjen, men fra bilindustrien.

– Vi så at det var en god del kunnskap å hente fra bilbransjen, der alle de store aktørene nå jobber på spreng for å bygge den perfekte selvkjørende bilen. Der har mange aktører hatt en aha-opplevelse når det gjelder hvor mye av handlingen som skal overlates til brukeren, sier Jan.

I bilbransjen fant man fort ut at å overlate noe av en selvkjørende bils styring til mennesker, er en dårlig idé.

– Da tar det ikke lang tid før oppmerksomheten glir vekk fra kjøringen og mennesket er ikke i stand til å reagere raskt nok for å ta over kontrollen dersom noe skulle skje. Denne mentaliteten er også verdifull å ta med seg til andre typer systemer, slik som de vi bygger her i Oslo, mener Jan.

Innovasjon skal skje daglig

Hva er egentlig ERP? ERP, enterprise resource planning, er en familie av ulike datasystemer satt sammen i én løsning.

Det er regnskap, lagerføring, utgiftsføring, innkjøp, stort sett alt som berører regnskap i en bedrift.

Forskjellen fra ERP og mindre regnskapssystemer er kompleksiteten. For flere leverandører, som Tripletex, er det mulig å kjøpe en hel løsning eller plukke ut en del om behovet er mindre.

På grunn av kompleksiteten, og ofte fordi en løsning består av ulike programmer fra ulike leverandører, har ERP blitt bransjekjent som en svært utfordrende IT-gren.

Hos Tripletex i Akersgata går diskusjonen mellom utviklerne om kunstig intelligens høyt rundt lunsjbordet. Det er opplest og vedtatt at de skal rive regnskapssystemene ut fra den trauste verden de har vært fanget i, og gjøre dem til noe brukerne verdsetter. Slikt betyr rask og smart innovasjon hver eneste dag. Store, fancy ideer er vel og bra, men det er i hverdagen klinten skilles fra hveten hos programmererne.

Jan er på leting etter nye talenter som kan bli med Tripletex-laget, og han er klar på at de personene som har "the right stuff", forstår at man i tillegg til å ha store ideer, også må ha evnen til å brette opp ermene.

– Vi har mange eksempler på store innovasjoner fra store aktører i markedet, men vi mener også det er ekstremt viktig å fokusere på den daglige innovasjonen som forbedrer løsningen vår. Her er våre utviklere de skarpeste til å finne nye løsninger på kjente problemer, sier Jan.

Han får støtte fra Christine Teig, som bærer ansvaret for å holde infrastrukturen oppe. Sammen har de tenkt ut nye veier for regnskapsprogrammet de bygger opp. På et lag med 65 personer er det viktig å dyrke talentene og la dem finne sin egen vei frem til et felles mål.

– Det er viktig å skape en kultur der ideer utveksles, konsepter testes, feil gjøres, feil læres av, og gode nye løsninger vokser fram, sier Jan.

Hos Tripletex jobber de alle mot et felles mål: å lage en "selvkjørende" regnskapsløsning for bedrifter. Alle som har brukt et slikt system, vet at det er litt av en utfordring. Et ess, som Tripletex holder i ermet er infrastrukturen deres, som har vært webbasert siden oppstarten i 2002. Et firma som jobber med webbaserte løsninger, har ikke den bagasjen med store leveranser som tradisjonelle regnskapsløsninger bringer med seg.

De raskeste vinner

– De som blir ledende på dette feltet fremover, er de som raskt kan plukke opp kundenes ønsker og levere kjappe løsninger basert på ønskene, sier Jan, og drar frem et favoritteksempel fra bilbransjen:

@loic You're right, this is becoming an issue. Supercharger spots are meant for charging, not parking. Will take action. — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2016

– Tesla-eiere benyttet ladestasjonene som parkeringsplass, lenge etter at bilen var fulladet. Dermed fikk ikke andre Tesla-eiere tilgang til ladestasjonene. Toppsjefen Elon Musk svarte på minutter, og seks dager senere var en parkometerløsning på plass, sier Jan

For Christine og Jan er Teslas behandling av en kundeklage gullstandarden for utforming og implementering av gode ideer.

– Dette er nok et ekstremt eksempel på rask respons, men det må brukes til inspirasjon for utviklerorganisasjoner i Norge slik at vi kan bli responsive og få ut leveranser raskt. Tripletex jobber hele tiden med å forbedre prosessene internt så vi kan levere nesten like raskt som idealeksempelet, sier Christine.

«Selvkjørende» regnskapsprogram

Hele konseptet med utvikling av et selvkjørende regnskapsprogram, der mennesker er mest mulig fjernet fra prosessen og brukerne minst mulig involvert, er en del av visjonen til Tripletex. Det vises også i hvordan selskapet har satt opp teamene av utviklere som jobber med oppgavene. Filosofien er å gi teamene og menneskene stor tillit til å løse problemene slik de mener resultatene blir best.

– Teamene er kryssfunksjonelle og har ansvaret for hele livssyklusen til systemene de produserer. I hvert team finner du alle roller som skal til for å lage løsningen til et fullt produkt og en del av den totale pakken, forklarer Jan.

Jan Strandbakke leder utviklingsavdelingen i Tripletex, og henter inspirasjon langt utenom både regnskaps- og IT-bransjen for hvordan fremtidens regnskapssystemer skal se ut.

Rask utvikling av kode har også gitt en stor grad av automatisering i strømmen av tilbakemeldinger. Som et ektefødt webbasert produkt, henter de inn informasjon om brukernes atferd i løsningene, kombinerer den med mer tradisjonell feedback, og leverer løsninger kanskje før brukerne selv skjønte at de ønsket dem.

– Autonomiteten og myndigheten gjør at de kan bevege seg raskt, er endringsdyktige og lager de beste løsningene for brukerne, forklarer Jan.

Ikke gjort på én dag

Selv om Tripletex skiller seg ut fra de mer tradisjonelle leverandørene av regnskap og har store visjoner om hvor de skal hen, har lederne føttene godt plantet på jorden.

– Jeg tror vi også må ha is i magen. Vi må være frempå og hele tiden levere løsninger som er så gode at kundene selv ikke visste at de ønsket dem. Vi må forbedre dagens løsning gjennom utvikling og innovasjon. Vi må ta kunde-feedback på alvor å skape gode brukeropplevelser sammen med kundene, sier Jan.

Med seg i kofferten på vei til den ideelle brukeropplevelsen har selskapet en stor fordel. Gjennom mange år med raske leveranser har Tripletex bygget opp solide dataressurser.

– En del av disse dataene kan brukes til å lære opp systemer vi skal utvikle for å bistå våre kunder til å ta gode forretningsbeslutninger, gjøre kloke valg i løsningen og automatisere rutinearbeid og mer. Slike interessante konsepter er noe av det våre teknologer må forholde seg aktivt til i årene som kommer, sier Jan. – Det er et langt steg fremover fra det vi kjenner som "klassisk" programmering. Her vil dataanalyse, datafangst, selvlærende systemer og kunstig intelligens bli viktige områder.

Jakter nye talenter

Nå ser de etter flere gode hoder til både Jans utviklingsteam og Christines infrastrukturavdeling. I tillegg til sosial lunsj og sentrale lokaler i Oslo kommer utfordrende oppgaver i programmering og problemløsing. Utfordrende, som i ordets rette forstand.

– Det er fantastisk å være en del av en slik utviklerorganisasjon i kraftig vekst. Utfordringene ligger både i det å komme på store, flotte ideer som «Selvkjørende ERP», men også den utfordringen det er å samtidig ta unna den daglige utviklingen og innoveringen av Tripletex, avslutter Jan.