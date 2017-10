Disse fiskebåtene er første ledd i en smart IT-strategi

Om arbeiderne på et kontor mister tilgangen til skytjenestene i noen timer, er det ofte ikke så veldig kritisk. Man ser det kanskje best på økt aktivitet foran kaffemaskinen, mens arbeiderne venter på at IT-folkene skal få mailen opp igjen. Men for et produksjonsanlegg på en forblåst øy langt ute i Atlanterhavet er konsekvensene av et nettverksbrudd langt mer alvorlig enn en litt hektisk dag for IT- avdelingen. Når et skip fullastet med fisk er på vei inn til foredlingsanleggene er nedetid ikke et alternativ.

– Det er systemer som bare skal fungere IT-messig, for ellers går lasten fra å være menneskemat til å bli dyremat, sier Frode Vatne, CIO i Pelagia. Det tre år gamle konsernet er verdensledende innenfor pelagiske fiskeprodukter, altså fra pelagisk fisk der makrell er en av artene.

IT-strategien starter med fiskebåten

Om linjene til anlegget på Shetland skulle gå ned, har vi sikret at driften kan fortsette uavhengig av nedetiden. Frode Vatne

– For vår virksomhet, er det snakk om tre hovedområder: food, feed og ingredients. Food er menneskemat, feed er fiskeolje og fiskemel av ulike sorter og ingredients er konsentrert olje der enkelt bestanddeler er konsentrert eller fjernet, forklarer Vatne.

Fisk som kommer inn til et av de 28 anleggene Pelagia drifter, må bearbeides så fort som mulig, enten i form av nedfrysing eller til annen distribusjon. Ellers rykker fisken nedover på kvalitetsrangeringen.

– Dersom det kommer inn en fiskebåt med 500 tonn fisk, og nettverket er nede på for eksempel Shetland-anlegget, blir det fort kostbart.

Med sine drøyt 22.000 innbyggere og lokasjon nord for Skottland er ikke akkurat Shetland kjent for å være det mest tilknyttede stedet på planeten.

– Det er et slikt sted der du ikke har mobildekning hele veien fra flyplassen og inn til anlegget vårt, sier Vatne.

Fra dag én har betingelsene for selskapets IT-strategi blitt diktert av det åpne hav. Med fokus på produksjon i fem forskjellige land med hver sine utfordringer, har Pelagia jobbet systematisk fra starten for å imøtekomme den unike utfordringen.

Sildebørsen koker med aktivitet

– I Norge har du en fiskebørs der er det fire ganger om dagen auksjoneres ut hvor fisken fra båter som leverer til Norge skal selge fisken. Den som vinner auksjonen får båten til anlegget og hvis nettverket og styringen av produksjonsutstyret ikke fungerer, er det ingen grunn til å delta på auksjonen.

Derfor er alle linjene til Pelagias anlegg sikret med redundans, både i den lokale infrastrukturen, og ut til resten av verden.

– Om linjene til anlegget på Shetland skulle gå ned, har vi sikret at driften kan fortsette uavhengig av nedetiden. Det kan hende du ikke får surfet som vanlig fra kontorets PC, men driften opprettholdes, sier Vatne.

Driften, som er svært sesongbetonet, kan være vanskelig å forutsi og avhenger mye av vær og vindforhold på de viktigste fiskeområdene i nordsjøene Man skulle kanskje ikke tro det, men fiskeproduksjon er en handlingsfull bransje.

– Forholdene kan være ganske utforutsigbare, med tanke på at kjøp av fisken kan skje sent på dagen og utløse behov for å hyre sesongarbeidere neste dag, forklarer Dag Vaaland i TeleComputing. De leverer infrastruktur og IT-løsninger til Pelagia, noe som har vært en ekstra spennende oppgave med de eksotiske lokasjonene og strenge krav til produksjonsoppetid.

– Det er selvstendige fiskebåter som fisker, de melder inn fangsten til auksjonen på Norsk Sildesalgslag. Prisene er veldig avhengige av faktorer som for eksempel prisutviklingen i Sør-Amerika, forklarer Vaaland.

Hele verden er markedet

Godt samarbied: Frode Vatne (t.v.) og Dag Vaaland samarbeider godt med å utføre IT-strategien som Pelagia har lagt.

Selv om Pelagia har sine innkjøpsbaser i Nord-Atlanteren, er markedet for salg spredt utover kloden. Det legger enda en betingelse til på listen: kravet om effektiv distribusjon.

– Mesteparten av omsetningen skjer utenlands, det er enorme kvanta vi snakker om her, sier Vatne. For å håndtere disse enorme mengdene, har Pelagia investert tungt i anleggene som håndterer produktene.

– Vi disponerer stor frysekapasitet i nord-Europa og vi jobber hele tiden med å modernisere virksomhetene på tvers av hele organisasjonen, sier Vatne.

Sammen med TeleComputing har de nå bygget et solid fundament for å møte kravene som stilles til en bransje i rivende utvikling og skarp internasjonal konkurranse.

– For oss i TeleComputing, handler det om å bygge en solid grunnmur som Pelagia kan bygge sine tjenester videre på. Den er felles for alle anlegg, og gjør at man raskt kan komme opp med et nytt anlegg og løse problemer som oppstår.

Innlemmet i nettet på dager

En kraftig standardisert infrastruktur gir fordeler som vises på litt utradisjonelle områder, forretningsutvikling er et av dem. Pelagia har vokst kraftig siden oppstarten og er ennå tungt inne i oppkjøpsprosesser. Når et anlegg er kjøpt opp, gjelder det å få det inn i resten av virksomheten raskest mulig.

– For oss i TeleComputing betyr det at vi kan sette opp tjenester som Office 365 på kort varsel. Vi kan også raskt opprette lokale servertjenester på de ulike anleggene og tjenester som huses hos TeleComputing, forklarer Vaaland.

Pelagia har rett og slett ingen IT-avdeling, TeleComputing er IT-avdelingen vår. Frode Vatne, Pelagia

– Vi kjøpte et anlegg nå nylig, der salget ble fullført i juni. I tidlig august måtte alt av IT være overført og operativt – det vil si alt. Mail, nettverkslinjer og skytjenester. Det gikk raskt, men målene ble nådd, sier Vatne.

Nå ser de fremover til neste oppgave: Robotisering og IoT, som ikke bare er buzzord hos Pelagia. Det er hverdagen for en innovativ næringsmiddelsbedrift.

– Det er veldig mange anlegg, og veldig mye som skjer samtidig. Noen av anleggene vi driver har begynt med robotiseringen allerede, det samme med IoT i ulike deler av produksjonen.

Når Pelagia skal kunne konsentrere seg om produksjonen og videre utvikling av den, er det ikke optimalt å håndtere daglig IT-drift. Derfor har de valgt å overlate hel driften til TeleComputing, som har vært med helt siden oppstarten i 2014 da tre selskaper slo seg sammen og ble Pelagia.

– Pelagia har rett og slett ingen IT-avdeling, TeleComputing er IT-avdelingen vår. Vi driver med prosessoptimalisering, logistikk og jobber med optimalisering av informasjonsflyten som en kontinuerlig prosess, forklarer Vatne. Slikt frigjør tid internt i virksomheten, der vi jobber i teams på tvers av anlegg og land for å utvikle oss videre.